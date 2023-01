Bianca Nappi, chi è il marito Davide Brunetti/ Manager e padre del piccolo Romeo

Davide Brunetti, ecco chi è il marito di Bianca Nappi

Bianca Nappi e Davide Brunetti si avvicinano al terzo anniversario del tanto atteso matrimonio, che ha avuto luogo lo scorso maggio 2021. A quasi tre anni dal grande evento, sono ancora poche le informazioni sul marito dell’attrice, attento a curare la propria privacy lontano dalle scene a dispetto della notorietà della compagna. Davide Brunetti e Bianca Nappi si sono conosciuti oltre 10 anni prima della cerimonia nuziale, coronando l’amore che li lega con la nascita del figlio Romeo.

Bianca Nappi, chi è l'attrice italiana/ Da Mine Vaganti al ritorno di Lolita Lobosco

Davide Brunetti, marito di Bianca Nappi, lavora lontano dal mondo dello spettacolo, precisamente nel settore manageriale e imprenditoriale. Le uniche apparizioni mediatiche dell’uomo risalgono al matrimonio avvenuto a Maggio 2021 con l’attrice italiana, per il resto nel corso degli anni ha cercato di evitare la troppa esposizione mediatica evitando gossip e speculazioni sulla relazione. Tutto ciò che si conosce su Davide Brunetti è legato alle interviste di Bianca Nappi, tra aneddoti sul matrimonio e il racconto dell’amore per il loro figlio, il piccolo Romeo. L’attrice ha raccontato di aver conosciuto il suo attuale marito per puro caso, grazie ad amici in comune nel corso di una vacanza condivisa a Malta.

Le indagini di Lolita Lobosco 2/ Anticipazioni: quando inizia la seconda stagione e trama

Davide Brunetti e Bianca Nappi, il matrimonio nonostante le restrizioni sanitarie

Davide Brunetti e Bianca Nappi si sono sposati quando ancora le restrizioni per la pandemia interessano la maggior parte delle attività. La voglia di suggellare l’amore è stata però più forte delle limitazioni sanitarie, accettando il compromesso di una cerimonia in mascherina pur di unirsi nel sacro vincolo del matrimonio. La stessa Bianca Nappi, in un’intervista rilasciata a Gente, ha spiegato la particolarità del rito: “Ho abbassato la mascherina solo per il bacio di rito a mio marito, ma è stata comunque una splendida cerimonia”

Le indagini di Lolita Lobosco/ Anticipazioni ultima puntata 19 settembre: chi ha ucciso Vittorio? (Replica)

Bianca Nappi, sempre per Gente, ha aggiunto alcuni curiosi dettagli su come sia lei che Davide Brunetti abbiano atteso il grande giorno. In particolare, l’attrice ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a scegliere il mese di maggio per le nozze. “Abbiamo scelto di sposarci a maggio perchè nello stesso mese tre anni prima ho scoperto di essere incinta“. Sul marito Davide Brunetti, ha invece raccontato l’emozione nel vederla con il meraviglioso abito da sposa, nel momento in cui ha fatto il suo ingresso in chiesa per il sacro rituale. “Stai benissimo, sei bellissima“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA