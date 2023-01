Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 gennaio: Umberto medita vendetta!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 6 gennaio, ci svelano che Tancredi è arrivato a un punto di svolta per la sua riconquista di Matilde, ma vuole che Adelaide prenda una posizione, a favore suo o della moglie. Per la Contessa è una bella decisione da prendere, perché vorrebbe dire tradire la sua amica. Intanto Irene perdona Clara per aver agito alle sue spalle reggendo il gioco ad Alfredo, mentre quest’ultimo è ormai sicuro che, dopo la loro vicinanza per la preparazione dell’iniziativa benefica, abbia trovato il modo per far breccia nel cuore della sua venere bionda. Nel frattempo, Vito ritorna a Milano dopo le sue lunghe vacanze in Sicilia e si chiarisce con Maria in merito agli eventi delle ultime settimane. Riusciranno i due finalmente a uscire insieme?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 6 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Gemma e Veronica sono disposte a sopportare un po’ di sacrificio economico per far partire bene l’attività di Ezio, dato che ci crede molto e le due non vogliono deluderlo. Intanto, Umberto è furioso quando scopre che dietro la società William ci sono Adelaide e Marcello, ma del resto lo aveva sempre sospettato. Da quando il giovane ex galeotto è passato sotto l’ala protettiva della Contessa, i due sono diventati una coppia inarrestabile. Umberto e medita vendetta e riscatto insieme a Torrebruna, che anche lui ha i suoi piani contro Marcello… Infine, Tancredi studia le sue prossime mosse e prende una decisione che lo porta a rimanere a Milano a tempo indeterminato: in questo modo potrà stare ancora più vicino a sua moglie Matilde e riconquistarla definitivamente. Andrà davvero tutto liscio?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio vuol fare decollare la sua attività ma ha problemi finanziari e allo stesso tempo Gemma e Veronica fanno i conti con la situazione economica della loro famiglia. Più tardi lui e Gloria si incontrano per un sopralluogo. Irene deve collaborare con Alfredo per smistare i regali da dare alla festa di beneficenza per gli orfanelli ed è combattuta. Tuttavia l’occasione permette loro di riavvicinarsi e mettere da parte le loro divergenze e, chissà, finalmente far scoccare la scintilla. Tancredi si confida con Umberto dicendogli che ha paura di perdere Matilde. Elvira aiuta Salvatore nella preparazione dei dolci per l’iniziativa benefica del Paradiso e gli confida un particolare della sua infanzia.

Matilde dice a Vittorio che la sera prima avrebbe voluto lasciarsi andare al suo bacio, ma non è riuscita a fare il grande passo per via della sua complicata situazione con Tancredi, che è ancora suo marito. Intanto, Umberto confida a Torrebruna di essere sicuro che Adelaide e Marcello gli abbiano soffiato l’affare poiché li ha visti insieme proprio davanti al loro acquisto.











