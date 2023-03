Biassono, corsa fra moto: morto 16enne dopo schianto con auto/ Il video choc

Quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi e delle ultime ore andremo a scoprirlo come sempre facendo un riepilogo degli scontri peggiori delle ultime ore. Si comincia da quanto avvenuto in quel di Biassono, località della provincia di Monza e Brianza dove purtroppo ha perso la vita un ragazzo giovanissimo. La vittima si chiamava Christian Donzello, come si legge sul sito del Corriere della Sera edizione Milano, ed aveva solo 16 anni.

Il giovane era a bordo della sua moto quando si è scontrato con una vettura lungo un rettilineo nella zona industriale, e in base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine sembra che il 16enne sia stato protagonista di una gara clandestina. Assieme a lui vi era infatti un 18enne, anch’egli in sella ad una moto 125 di cilindrata. Mentre i due stavano “gareggiando” è sbucata una Volkswagen Polo di colore grigio che stava svoltando verso sinistra: contro l’auto si è schiantato proprio il sedicenne originario di Monza, nonché il 18enne che era con lui. Il primo è stato soccorso in condizioni disperate mentre l’amico ha riportato alcune ferite non gravi per una prognosi ospedaliera di sette giorni.

INCIDENTI OGGI, 16ENNE MORTO A BIASSONO: INDAGANO I CARABINIERI

Purtroppo il 16enne, dopo meno di 24 ore di agonia, è morto in ospedale, al Niguarda di Milano dove si trovava ricoverato dalla giornata di domenica. Come detto sopra, è probabile che i due ragazzi stessero gareggiando lungo via Friuli, forse una sfida di velocità o di destrezza, e la strada era sgombra e libera in quanto solitamente tratto frequentato da camion e furgoni.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Monza che stanno cercando di capire nel dettaglio cosa sia accaduto anche attraverso eventuali telecamere di sorveglianza presenti in zona. Il fenomeno delle gare clandestine non sembrerebbe essere una cosa usuale, anche se alcuni residenti raccontano il contrario. Clicca qui per il video di quanto accaduto.

