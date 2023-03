Bice Biagi, figlia di Enzo, è morta/ Giornalista e scrittrice, aveva 75 anni

È morta oggi Bice Biagi, figlia di Enzo, giornalista e scrittrice come il papà. A renderlo conto è Articolo 21, associazione con la quale la professionista collaborava con il ruolo di garante. Originaria di Bologna, si è spenta questa mattina a Milano: aveva 75 anni. Nella nota dell’associazione, che ne ha annunciato la morte, si legge: “Forte e volitiva, ironica e franca, Bice è sempre stata accanto al padre nella lotta contro l’editto bulgaro di Berlusconi che si abbatté su di lui, Luttazzi e Santoro il 18 aprile 2002, quando era alla Rai. Ha sempre avuto come impegno la difesa dei diritti delle donne e come baluardo di riferimento la Costituzione”.

LAVORO & TURISMO/ I numeri e le proposte per migliorare le competenze

I funerali di Bice si terranno sabato 18 marzo a Pianaccio, dove sarà sepolta al fianco dei suoi cari. Negli anni dei movimenti studenteschi, la figlia di Enzo Biagi si era iscritta alla facoltà di Lettere alla Statale di Milano. Qui aveva iniziato a sostenere le prime battaglie per i diritti e la libertà: “Ho imparato da mio padre che, a rendere ‘davvero libera’ una donna, era soprattutto il lavoro. Su tale principio ho basato la mia attività di giornalista e quella personale”, diceva. “Una perdita dolorosa, un vuoto incolmabile come quello lasciato da Enzo, tra i fondatori insieme a Bice di Articolo 21”, si legge ancora nel comunicato.

LAVORO E POLITICA/ Il sostegno a famiglie e giovani passa anche dall'occupazione

Vittorio Feltri: “Un grande dolore”

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha fatto le condoglianze alla famiglia Biagi per la scomparsa di Bice, figlia di Enzo: “Esprimo alla famiglia di Bice Biagi il profondo cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale. Se ne va una persona che per molti di noi ha rappresentato un esempio per le battaglie per la libertà di informazione, a fianco del padre Enzo. Voglio ricordare anche il grande amore di Bice per la nostra terra e in particolare per il nostro Appennino e per il luogo natale del padre, Pianaccio di Lizzano in Belvedere”.

Anche Vittorio Feltri, all’AdnKronos, ha parlato della morte della giornalista: “Sono rimasto sbigottito, apprendere la notizia mi ha fatto davvero molto male. Penso soprattutto alla figlia Lucia, che era attaccatissima alla madre e adesso soffrirà parecchio, e questo mi duole moltissimo. Ho di lei un ricordo molto preciso. Come giornalista era bravissima, ma non era molto abile nel valorizzarsi. Era molto simile al padre ma non aveva la stessa personalità, quindi non gliene fregava neanche niente di svettare. Anche se poi ha fatto una carriera più che buona”. Il fondatore di Libero e la figlia di Enzo Biagi hanno avuto un legame sentimentale.

Riforma pensioni 2023/ Via alle domande per Quota 103: come spedirla telematicamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA