Ettore e Rosaria, chi sono i genitori di Bianca Guaccero: “Non avevo fiducia in me“

Ettore e Rosaria sono i genitori di Bianca Guaccero, tra le protagoniste di Ballando con le stelle 2024. La conduttrice è legatissima alla sua famiglia e alla sua città d’origine, Bitonto, nella splendida Puglia, dalla quale però decise di allontanarsi per costruire altrove la propria carriera e inseguire i propri sogni professionali. Fondamentali sono stati la madre e il padre nell’aiutarla a credere in se stessa e a superare la sua timidezza, come raccontato dalla showgirl nel programma di Milly Carlucci.

“I miei genitori hanno sopperito alla mia timidezza. Mia mamma mi ha sempre spinta a crederci, perché vedeva che io avevo questa sorta di sfiducia, non avevo fiducia in me stessa“, ha rivelato. Sicurezza che poi è riuscita ad acquisire nel corso del tempo: “Ero sì divertita, attratta da questo mondo, ma non avevo quella sicurezza di me. Non sono mai stata panterona, sto imparando adesso”.

Bianca Guaccero, il rapporto con i genitori e la presentazione a Giovanni Pernice

Ettore e Rosaria, genitori di Bianca Guaccero, a differenza della figlia non appartengono al mondo dello spettacolo e hanno preferito rimanere lontani dalle telecamere. Il padre ha lavorato all’Asl come dirigente amministrativo, la madre ha invece studiato e si è laureata in Giurisprudenza per poi decidere di dedicarsi ai suoi figli (Bianca ha anche un fratello maggiore, Domenico, nato nel 1976).

Nonostante la loro riservatezza di fondo, Bianca Guaccero ha sempre coinvolto i suoi genitori in dediche social, come quella per il compleanno del padre in cui ha condiviso una foto di famiglia e una commovente dedica: “Tanti auguri papà… Oggi posso dirti che non avrei mai voluto avere un padre diverso da te”. Inoltre la conduttrice ha già avuto modo di presentare ai suoi genitori Giovanni Pernice, suo partner di danza nonché possibile nuovo fidanzato, e mamma Rosaria è felicissima: “Giovanni mi piace moltissimo perché la rende felice, sto notando in Bianca un cambiamento. L’unica cosa che vorrei per lei è l’amore e la felicità, che trovi qualcuno che la sappia davvero amare“.

