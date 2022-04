Big show, Gigi D’Alessio duetta con fan/ Il curioso caso: “Lo cantiamo dopo 3…”

Big show, Gigi D’Alessio ospite d’eccezione: l’ospitata è a suon di emozioni

L’8 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, va in onda la prima puntata della terza stagione di Big show, condotto da Enrico Papi con la collaborazione speciale del comico Scintilla e l’inviata Cristina D’Avena. Tra gli ospiti della serata nel varietà Mediaset, oltre ad Alex Britti, Gigi D’Alessio (che ha rotto il silenzio su LDA ad Amici 21, ndr), viene introdotto sul palco da un dialogo tra il conduttore e due sedicenti fan, si tratta di Manuela e Anna Maria. A questo punto Enrico Papi incalza le donne sul locale dove sono state immortalate dalle telecamere di Big show mentre cantavano Mon amour di Gigi D’Alessio: “Manuela e Anna Maria? So che amate cantare.. vi voglio far vedere una cosa …Lo riconoscete questo posto? Vi piace cantare anche canzoni di Gigi D’Alessio? “. Pronta ed esilarante arriva la replica delle sedicenti fan di Gigi D’Alessio, con Manuela che -ignara della presenza dell’idolo, esclama: “Sì, dopo 2, 3 birre!”. E il cantante di Mon Amour appare come per magia sul palco, con lui il pianoforte ed Enrico Papi ad introdurlo: “Stasera Gigi a Big show!”. Tutto è pronto, quindi, per il duetto tanto atteso, Gigi & fans, con le fan visibilmente provate e in lacrime.

“Mi mancano i duetti più importanti…ho sentito dopo 3 birre, cominciano a cantarla… faccio io un featuring con loro, sono io l’ospite loro”, dichiara tra il serio e il faceto il grande ospite a Big show. Gigi D’Alessio intona Mon amour ed è tripudio di appalusi del pubblico che batte il tempo della canzone cult, poi parte il frammento inciso dalle donne, ed è la magia del duetto a suonare. “Mai fatto un duetto così, le porterei subito a Sanremo… a vedere i fiori però, con le 3 birre”, la battuta di D’Alessio, che scatena le fragorose risate del pubblico.

Gigi D’Alessio sorprende i fan a Big Show

Poi è la volta di Andrea, che in un locale è stato immortalato mentre intonava la canzone Un nuovo bacio e la sua incisione diventa come per magia un featuring sul palco di Big show con il cantante della romantica ballad, Gigi D’Alessio. Tocca anche a Gianni e Fabio di Pozzuoli, che in un locale si sono intrattenuti a cantare Non dirgli mai e con loro Gigi D’Alessio riserva il terzo featuring.

Infine, la sorpresa più emozionante, per una ragazza di nome Taisa, che Big show ha contattato per l’ordine di una serie di pizze . La pizzaiola entra in studio per la consegna in uniforme e si trova dinanzi all’idolo Gigi D’Alessio. Il featuring, sulle note di Non mollare mai, è con il pubblico intero stavolta. Tutti in piedi e la standing ovation per il cantante di fama internazionale è servita al cardiopalmo. “Ho il cuore a 3mila”, dichiara la fan.

Nel frattempo, il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA, sente di essere sottovalutato ad Amici 21…













