Amici 21, LDA si sfoga/ “Io in secondo piano, dopo Alex e Sissi? Ora torna Luca!“

Amici 21, LDA si sfoga sulla nomination per l’eliminazione

Alla vigilia del quarto serale di Amici 21, atteso per il 9 aprile 2022 su Canale 5, LDA al secolo Luca D’Alessio ha uno sfogo in sala prove e in confidenza con il vocal coach, dopo aver appreso della nomination di massa subita dai compagni di studio, che lo hanno indicato tra i principali candidati all’eliminazione dal talent.

Amici 21, eliminati quarto serale/ Pronostici squadre: LDA, Nunzio, Crytical...

“Alla prossima puntata non ce n’è per nessuno… presenza scenica, come devo cantare, cosa devo dire, devo stare sul pezzo, non posso stare in quella classifica, magari me lo merito pure… -esordisce nello sfogo, LDA- ma nell’anno ho fatto di più rispetto agli altri, sia a livello di miglioramento vocale che per quello che ho prodotto, ho cambiato stile in continuazione io”. A questo punto il vocal coach lo incalza: “Perché ti hanno messo nella rosa dei nominati per l’eliminazione?”. E pronta è la replica del figlio di Gigi D’Alessio, alquanto stizzita: “Non mi interessa manco, adesso è tempo di dimostrare, cioè voglio dimostrare che chi mi ha messo in eliminazione deve capire che si può ritrovare contro di me e può perdere”.

Alex in crisi per Cosmary, ad Amici 21? / "Tante persone sono andate via..."

LDA replica a chi lo definisce anello debole nel canto, ad Amici 21

Nello sfogo rilasciato ai microfoni di Amici 21, poi, LDA replica non solo ai compagni di studio ma in generale a chi lo reputi uno degli anelli deboli della classe canto nella scuola. “Oggi nessuno è scarso, altrimenti non stavamo qua dentro -esordisce, a conclusione dello sfogo-. Io in quella classifica non ci posso stare. Ora torna il Luca vecchio, mi ero perso”. Da qui la scelta di impegnarsi h24 nella preparazione delle esibizioni fa eseguire sul palco del quarto serale di Amici 21: “Mi serviva qualcosa che mi facesse aprire gli occhi. Adesso voglio tornare protagonista. Io in secondo piano rispetto a Sissi, Luigi, Alex… non lo posso sopportare. Devo superare tutti e me stesso. In generale”. I suoi sogni sono grandi: “Se tu ti imponi obiettivi enormi ottieni belle cose, anche se non raggiungi nulla. Ora a lavoro e si perfeziona tutta”.

Amici 21, LDA choc "Soffro di attacchi di panico“/ "Come si vive, così?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Nel frattempo, i bookmakers lo indicano come uno dei papabili vincitori di Amici 21…











© RIPRODUZIONE RISERVATA