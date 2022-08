Biglietti Coldplay Tour Italia 2023 a Milano/ Costo, date e come comprarli

I Coldplay i costi dei biglietti e come comprarli per le due date allo Stadio San Siro di Milano

I Coldplay tornano in Italia e organizzano due concerti allo stadio di San Siro. Il gruppo ha annunciato a sorpresa due date, il 25 e il 26 giugno. I live faranno parte del “Music of the Spheres World Tour”. I Coldplay hanno iniziato il loro tour lo scorso 18 marzo e hanno registrato il sold out ad ogni data. I biglietti per le date di Milano saranno disponibili per tutti gli iscritti al sito My Live Nation a partire da mercoledì 24 agosto. Per tutti gli altri la vendita sarà libera da giovedì 25 agosto su tutte le piattaforme e i punti vendita autorizzati.

Quali saranno i costi dei biglietti per entrambe le date del concerto dei Coldplay? Si parte da una fascia massima di 172,50 euro fino ad una fascia minima di 57,50 euro. Di qui sono elencati i prezzi per settore: il primo settore numerato costerà 172,50 euro, Secondo Settore Numerato: 143,75 euro, Terzo Settore Numerato: 109,25 euro, Prato: 109,25 euro, Quarto Settore Numerato: 92,00 euro, Quinto Settore Numerato: 74,75 euro, Sesto Settore Numerato: 57,50 euro. Per procedere con l’acquisto si hanno due possibilità. Gli iscritti al sito My Live Nation potranno accedere al proprio account dal 24 agosto. Coloro che non sono registrati potranno invece acquistare i biglietti il 25 agosto.

I Coldplay tornano in Italia dopo 6 anni, le date del tour

I Coldplay suoneranno in Italia. La band si esibirà in tre date nel bel Paese con un concerto a Napoli previsto allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 giugno e con due allo Stadio San Siro di Milano. La band torna ad esibirsi in Italia dopo sei anni di assenza. Ai concerti è prevista la possibilità di prenotare il pacchetto vip che prevede anche dei bonus come gadget, check-in dedicato e, per gli appuntamenti di Milano, anche l’accesso all’open bar della My Universe Lounge.

Il tour mondiale è iniziato in Costarica lo scorso marzo ed è stato applaudito per essere ecosostenibile perché alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le tappe. Il tour nel 2023 prosegue in Europa dal 17 maggio partendo dal Portogallo per far tappa in Spagna e nel Regno Unito e, dopo la Penisola, tocca anche Svizzera, Danimarca e Svezia per concludersi in Olanda, ad Amsterdam. Il gruppo ha lanciato lo scorso anno il nuovo album Music of The Spheres che però ha avuto un’accoglienza piatta da parte dei critici e addetti ai lavori.

I Coldplay annunciano lo stop nel 2025, fan increduli e…

Chris Martin dei Coldplay ha annunciato che la band avrebbe smesso di fare musica alla fine del 2025 quando sarebbe uscito l’ultimo disco. Alla BBC il cantante aveva rivelato: “Forse faremo qualche collaborazione”. Non erano emersi però ulteriori dettagli. L’idea è quella di concludere il proprio catalogo musicale dopo 12 album e proseguire solo con le esibizioni live. I fan sono rimasti scioccati dopo questa notizia ma Chris Martin ha dichiarato che non si trattava affatto di uno scherzo. L’idea di base, raccontata dallo stesso Chris Martin, è quella di chiudere con nuove produzioni e concentrarsi esclusivamente nei concerti, come accade ormai da tempo ai Rolling Stones. Una carriera che potrebbe proseguire solo ed esclusivamente con lunghi tour.

La carriera dei Coldplay è iniziata nel 2000 con la pubblicazione del primo album “Parachutes”, mentre l’ultimo progetto discografico è “Music of the spheres”. Dall’album sono stati estratti i singoli “Let Somebody Go” con Selena Gomez, “My Universe” con i BTS e “Higher Power”, quest’ultimo ha permesso al gruppo di ricevere una nomination ai Grammy per la categoria Best Pop Duo/Group Performance. Due invece le nomination ai Brit Awards come band dell’anno e miglior band rock/alternative. La band ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.

