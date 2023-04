Biglietti Milan-Inter Champions League: prezzi, quando e dove acquistarli/ Tutto tace, i precedenti

BIGLIETTI MILAN-INTER CHAMPIONS LEAGUE 2023: È INIZIATA LA CACCIA AI TAGLIANDI

E’ scattata la corsa ai biglietti del derby meneghino di Champions League 2023, la sfida fra Milan e Inter. Dopo che i rossoneri hanno superato il Napoli e i nerazzurri hanno avuto la meglio sul Benfica, sono stati migliaia coloro che hanno iniziato a cercare informazioni, riversandosi sul web a caccia di notizie. Obiettivo, essere a San Siro per il big match, per un incontro che decreterà quale delle due squadre raggiungerà la finale della coppa dalle grandi orecchie. Un evento storico tenendo conto che l’ultima volta che un’italiana è arrivata in finale di Champions è stato nel 2017, la Juventus di Allegri contro il Real Madrid di Ancelotti.

Al momento, comunque, in merito ai biglietti di Milan-Inter tutto tace, visto che non vi è alcuna ufficialità riguardo la data della messa in vendita ne tanto meno notizie inerenti i costi, le prelazioni varie e vie discorrendo. Si può comunque ipotizzare che i tifosi nerazzurri e rossoneri abbonati in campionato, avranno un accesso preferenziale, così come da prassi, mentre tutti gli altri dovranno accontentarsi dei tagliandi che rimarranno per la vendita libera, sempre che ve ne saranno ancora a disposizione in vista del doppio appuntamento del 10 e 16 maggio.

BIGLIETTI MILAN-INTER CHAMPIONS LEAGUE: NEL 2003 200MILA RICHIESTE

Le richieste, stando agli addetti ai lavori, saranno moltissime, visto che ai tempi del primo derby di Champions, quello del 2003, furono almeno 200mila i tifosi che tentarono di acquistare i biglietti per Milan-Inter a fronte invece di una capienza massima pari a meno della metà. Sono quindi ipotizzabili numeri simili anche per quest’anno, tenendo conto che il Meazza ospita al massimo poco meno di 76mila persone.

La prima squadra a mettere a disposizione i biglietti sarà il Milan, che giocherà l’andata in casa, e per gli abbonati ha attivato il servizio di pre-allerta all’indirizzo help.acmilan.com: facendo click su “invia una notifica” si riceverà un’email nel momento in cui saranno rese ufficiali le info per l’acquisto dei tagliandi (il servizio ha già superato le 10.000 iscrizioni). Stesso discorso per quanto riguarda il sito dell’Inter: non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni.

