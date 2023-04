Biglietti Milan-Napoli Champions League, vendita al via da oggi/ Prelazione abbonati

Scatterà nella giornata di oggi, giovedì 6 aprile 2023, la vendita dei biglietti in vista del big match tutto italiano di Champions League, leggasi la sfida fra Milan e Napoli in programma mercoledì 12 alle ore 21:00 in quel di San Siro. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, dopo che l’Osservatorio ha dato il via libera alla trasferta dei tifosi partenopei al Meazza, potrà partire la vendita dei biglietti per lo show. Dalle ore 17:00 di oggi, fino alle ore 18 di sabato 8 aprile, sarà quindi disponibile la prenotazione del voucher attraverso il sito di Ticketone con una prelazione riservata agli abbonati. In merito invece ai biglietti riservati ai tifosi del Milan, la vendita scatterà nella giornata di domani, venerdì 7 aprile, dalle ore 12:00, e ovviamente si farà riferimento al settore ospiti dello stadio Maradona per la gara di ritorno.

Come fatto sapere dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Ministero degli Interni, non è mai consentito cedere il proprio biglietto per Milan-Napoli o Napoli-Milan, ed inoltre, si può acquistare solo se si è in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card). Attraverso la procedura di acquisto, rigorosamente online, si genererà un documento pdf che poi verrà ricevuto dal tifoso interessato tramite via e-email.

BIGLIETTI MILAN-NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE: DALLE ORE 19:00 DI SABATO VENDITA LIBERA

In seguito verrà spedito il biglietto digitale nominativo che sarà appunto valido per accedere allo stadio. Per le prime 48 ore la vendita sarà riservata solamente agli abbonati per la stagione 2022-2023, utilizzando il numero della fidelity card su cui è caricato appunto l’abbonamento. Dalle ore 19:00 di sabato 8 aprile 2023, nel caso in cui vi fossero ancora biglietti disponibili, partirà la vendita libera per i biglietti di Milan-Napoli che andrà avanti fino alle ore 23:59 di domenica 9 aprile.

Sia durante la fase di prelazione che in quella successiva sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione, il cui prezzo è di 68 ore a cui va aggiunta la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line. I biglietti per i tifosi del Milan in vista della gara di Napoli, saranno invece acquistabili a 72 euro sul sito acmilan.vivaticket.it, con le stesse procedure elencate sopra.

