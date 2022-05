Biglietti Sassuolo-Milan esauriti in due ore/ 100mila in coda: resta solo Tribuna Sud

Sono andati esauriti praticamente nel giro di due ore i biglietti per la partita fra Sassuolo e Milan, gara che si disputerà domenica sera alle ore 18:00 in quel del Mapei Stadium di Reggio Emilia. I tagliandi destinati ai supporters meneghini sono stati polverizzati nel giro di pochi minuti e il motivo semplice: domenica sera il Milan potrebbe riconquistare lo scudetto dopo 11 anni. Come scrive SkySport, i supporters meneghini hanno preso d’assalto le biglietterie online dello stadio reggino, portando ad una coda ben 100mila utenti, e ovviamente molti di essi sono rimasti esclusi dallo show.

Tenendo conto infatti che il Mapei Stadium ha una capienza di soli 21.525 spettatori, e togliendo sponsor e abbonati, la disponibilità di biglietti destinati ai milanisti per la sfida Sassuolo-Milan era di poco superiore ai 15mila. Già alle 10:02, pochi minuti dopo l’apertura della vendita, il sito già sovraccarico con tanto di messaggio: “vista l’elevata domanda per questa partita e la scarsa disponibilità di posti, vi avvisiamo che l’evento potrebbe andare sold out velocemente”.

BIGLIETTI SASSUOLO MILAN ESAURITI IN DUE ORE: MAPEI STADIUM SARA’ ROSSONERO

I biglietti messi a disposizione per i tifosi del Milan erano quelli per la Curva ospiti, in vendita di 45 euro, oltre ovviamente agli altri settori più costosi, ad eccezione della Tribuna Sud, riservata ai tifosi del Sassuolo. Al momento i biglietti per i supporters rossoneri sono quindi esauriti, mentre restano quelli destinati agli abbonati neroverdi, che possono acquistarli in prelazione fino alle ore 23:00 di venerdì 20 maggio 2022.

La vendita sarà a quel punto libera per tutti ma solamente nelle zone di Reggio Emilia e Modena. Il Mapei Stadium sarà quasi sicuramente al 95% rossonero, e per un’occasione così speciale non potrà che essere diversamente. Ricordiamo che l’Inter giocherà in contemporanea alla stessa ora contro la Sampdoria a San Siro. Al Milan basta un pareggio, visto che, in caso di arrivo a pari punti passerebbe il Diavolo per vantaggio negli scontri diretti.

