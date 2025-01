Quali sono i comuni più fortunati, dove si è vinto di più alla Lotteria Italia? Il riferimento è ovviamente al primo premio, il bottino più ricco, che ieri è andato a Somaglia, in provincia di Lodi. E’ la prima volta negli ultimi 15 anni, che vince un paese del lodigiano, mentre non è la prima volta per un Autogrill, dove appunto è stato acquistato il tagliando.

Come riscuotere vincita Lotteria Italia 2025/ Biglietto vincente: entro quanto viene accreditato il premio

Si calcola infatti che sono stati ben 23 i tagliandi vincenti acquistati da italiani e non, nei famosi luoghi di sosta delle autostrade e tangenziali italiani: un pit stop per fare benzina, una pausa caffe o al bagno, e quando si va alla cassa poi l’occhio cade sul biglietto della Lotteria Italia: che fai non lo compri? Tenendo conto dei 23 biglietti acquistati, a cui si aggiungono gli undici comprati presso le Stazioni di Servizio sulle autostrade, si arriva ad un ricco bottino da 3,34 milioni di euro, che con l’ultimo montepremi, aumenta in maniera esponenziale, superando gli otto milioni di euro di premi: niente male.

LOTTERIA ITALIA 2025, TUTTI I BIGLIETTI VINCENTI/ Elenco completo tagliandi fortunati: codici e premi

BIGLIETTO VINCENTE LOTTERIA ITALIA DA 5 MILIONI DI EURO: ROMA LA CITTA’ PIU’ FORTUNATA

Per quanto riguarda la città che è maggiormente baciata dalla fortuna, svetta Roma, con 8 vittorie nelle ultime 24 edizioni, a cominciare dalla doppietta 1998-1998, e da quella 2008-2009. In ogni caso sono ben 10 anni che nella capitale non si estrae il tagliando più ricco, visto che l’ultima vittoria risale al 2014.

C’è anche una curiosità legata a Roma: nel 2008 fu estratto il biglietto vincente da 5 milioni di euro ma non fu mai incassato, di conseguenza quel fortunato milionario è ancora oggi ignaro di aver vinto. In seconda posizione fra le città più fortunate per quanto riguarda la vittoria alla Lotteria Italia, troviamo Napoli, con tre vittorie nel primo premio, leggasi il biennio 2006-2007 e poi il 2011.

Somaglia, comune del biglietto vincente Lotteria Italia 2025/ Dov'è e in che provincia, tutte le curiosità

BIGLIETTO VINCENTE LOTTERIA ITALIA DA 5 MILIONI DI EURO: LO STORICO DEGLI ULTIMI ANNI

Ma vediamo quali sono state le città e i comuni che hanno vinto il primo premio dal 2010 in avanti, cominciando proprio da 15 anni fa, dove trionfò Genova. Nel 2011 fu appunto la volta di Napoli, poi nel 2012 la fortuna baciò Castrocielo, in provincia di Frosinone. Il 2013 fu la volta della Lombardia, con la cittadina di Lecco, mentre nel 2014 spazio a Roma, quindi la vittoria a Veronella, in provincia di Verona, l’anno successivo. Nel 2016 toccò ancora alla Lombardia sorridere, con Ranica, in provincia di Bergamo, mentre l’anno seguente vittoria di nuovo del frusinate, con Anagni. Nel 2018 spazio a Sala Consilina, comune della provincia di Salerno, poi nel 2019 toccò a Torino.

Infine gli ultimi anni con Pesaro nel 2020, Roma nel 2021, Bologna nel 2022 e Milano l’anno scorso. Piccola curiosità prima di congedarci sul comune di Ferno, in provincia di Varese, un paesino di 7mila anime dove spesso e volentieri si vince alla Lotteria Italia: negli ultimi anni si è infatti sempre vinto almeno un biglietto da 20mila euro, e l’anno più ricco fu il 2019 con ben tre tagliandi vincenti.