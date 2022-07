“Bill Gates vuole distruggere agricoltori Olanda”/ Nuova teoria su carne sintetica e…

Programmatore, imprenditore, informatico e filantropo. Bill Gates è tante cose, ma per qualcuno è la causa di tutti i mali del mondo. Sul fondatore di Microsoft si dice praticamente di tutto da anni. Solo per fare qualche esempio, Gates è considerato l’artefice della pandemia Covid per ridurre la popolazione mondiale e membro del Deep State, ma è anche protagonista di teorie del complotto sui vaccini. Ora lo accusato di essere il responsabile della “distruzione dell’Olanda agricola”. La teoria è a dir poco contorta, ma merita di essere esaminata.

Bisogna partire dagli allevatori, agricoltori e pescatori olandesi, la cui protesta sta divampando in questi giorni a causa delle misure che vuole intraprendere il governo. C’è un problema di emissioni di ossido di azoto, per il quale l’Olanda inquina più di qualsiasi altro paese. Le aziende agricole sono le principali responsabili di tali emissioni. Il governo ha, quindi, messo a punto un piano per l’abbattimento del 70% di tali emissioni.

ANCHE GLI AGRICOLTORI OLANDESI CONTRO BILL GATES

Contro tale piano sono scoppiate le proteste e non ha escluso nei mesi scorsi l’ipotesi si arrivare agli espropri per ridurre le emissioni. Cosa c’entra tutto ciò con Bill Gates? A questo piano ha lavorato anche il ministro della Natura Christianne van der Wal, il cui fratello possiede il supermercato online Picnic, su cui Bill Gates ha investito 600 milioni di dollari, in realtà si tratterebbe del cognato, ma poco cambia per chi sostiene tali teorie. Che interesse avrebbe Bill Gates nella distruzione dell’agricoltura olandese?

Nel mirino finiscono i suoi investimenti sulla carne sintetica, sulla cui sicurezza peraltro sono emersi dei dubbi di recente. Quindi, visto che l’obiettivo di Bill Gates sarebbe quello di vendere carne sintetica attraverso l’attività di Picnic, si starebbe servendo del ministro della Natura per distruggere gli agricoltori e allevatori che rappresenterebbero la concorrenza. Tesi che vengono rilanciate anche in Italia, dove non mancano i detrattori di Bill Gates.

