Tragedia stamane ad Arezzo, dove una bimba di soli 9 anni è morta improvvisamente a seguito di un malore. L’episodio, come riferisce TgCom24.it, si è verificato lungo l’autostrada A1, quella che costeggia il versante tirrenico della nostra nazione, tratta che la famiglia della piccola stava percorrendo con partenza Catanzaro e destinazione Genova. La bimba di 9 anni era infatti diretta all’ospedale Gaslini, sito nel capoluogo ligure, per una visita di controllo, quando ad un certo punto si è sentita male, per poi accasciarsi a terra e morire.

Il tutto è avvenuto in un’area di servizio vicino ad Arezzo, con la bimba che è quindi deceduta di fronte ai due genitori, impotenti nel vedere la propria figlia morire. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi, ma i medici e i paramedici non hanno potuto fare altro che confermare il decesso della piccola. Stando a quanto ricostruito, la famiglia era appunto in sosta nell’area di servizio toscana, non si sa se per far benzina o per pranzare, fatto sta che ad un certo punto la bimba si è accasciata al suolo, con i genitori che hanno iniziato ad urlare disperati.

BIMBA DI 9 ANNI MORTA SULL’A1: ATTESA L’AUTOPSIA

Numerose persone sono accorse per capire cosa stesse succedendo, finchè non sono stati chiamati i soccorsi. La bimba era stata ricoverata la scorsa estate in ospedale a Catanzaro, per poi essere trasferita a Genova, prima delle dimissioni. Sembrava guarita, al punto che aveva fatto ritorno a Taverna ed era rientrata a scuola.

Oggi avrebbe dovuto effettuare una visita di controllo al pediatrico di Genova, dopo appunto quanto avvenuto alla scorsa estate, ma purtroppo a destinazione la famiglia di Catanzaro non ci è mai arrivata. Per comprendere cosa sia accaduto è stata disposta l’autopsia che farà chiarezza sulla causa di morte della piccola, nel frattempo la tragica notizia è giunta al comune di residenza della bimba di 9 anni, con la comunità scioccata.

