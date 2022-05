Bimba italiana di 13 mesi morta a Sharm el-Sheikh/ Era sul balcone con papà poi…

Un vero e proprio dramma quanto è accaduto ad una famiglia italiana in vacanza in Egitto: quello che doveva essere un periodo di felicità e di svago si è tramutato in una tragedia, visto che una bimba di 13 mesi è morta, cadendo dal balcone. La coppia di marito e moglie originaria di Pianella, comune in provincia di Pescara, si trovava di preciso a Sharm el-Sheikh, e mai si sarebbe immaginata che durante quella vacanza avrebbe passato gli ultimi momenti assieme alla propria figlia.

Secondo quanto riferito dai colleghi di TgCom24 attraverso il proprio sito web, la dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma stando alle prime informazioni riportate dal quotidiano Il Centro, sembra che il padre si trovasse sul balcone con la bimba in braccio, quando questa è scappata dalle mani del genitore, finendo di sotto. Della vicenda se ne è occupato anche il quotidiano romano Il Messaggero, secondo cui le autorità italiane sarebbero in contatto con quelle egiziane per cercare di capire al meglio l’accaduto, e inoltre sembra che alcuni famigliari della coppia sarebbero già partiti per l’Egitto per raggiungerli.

BIMBA DI 13 MESI MORTA A SHARM EL-SHEIKH: LE PAROLE DEL SINDACO DI PIANELLA

Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, che ha commentato così la tragedia: “La comunità pianellese è sconvolta dalla notizia della tragedia avvenuta in Egitto. La morte di una bambina così piccola è impossibile da comprendere e accettare. Esprimo la solidarietà di tutta la cittadinanza pianellese ad una famiglia stimata e benvoluta da tutti ed attorno alla quale si stringerà l’intera comunità, non appena faranno rientro in Italia”.

L’episodio si è verificato qualche giorno fa ma è emerso solo nella giornata di oggi. La piccola di 13 mesi, che si chiamava Giulia, sarebbe morta sul colpo dopo il volo dal balcone: unitili i tentativi disperati dei soccorsi di rianimare la stessa, purtroppo per lei non vi è stato nulla da fare.

