Bimbo di 10 anni scomparso da Catania/ “Nella notte è stato rintracciato a Palermo”

Un bimbo di 10 anni è scomparso da Santa Maria di Licodia in provincia di Catania, il piccolo è stato visto l’ultima volta nella notte fra l’11 e il 12 marzo scorso. Storie Italiane ha avuto in collegamento il sindaco del comune da cui il piccolo si sarebbe allontanato. Il bimbo è giunto in Italia nel 2021, sbarcando a Lampedusa con 5 persone.

Mohamed Houssein Khalifa, il nome del piccolo, viveva nella casa con due ragazze maggiorenni ma non è chiaro se fossero sorelle o meno. Da ore non si sa più nulla e ieri c’è stato un incontro in prefettura: “Ci siamo coordinati – le parole del sindaco sul piccolo scomparso in diretta su Rai Uno – c’erano tutte le forze dell’ordine per organizzarsi al meglio per il ritrovamento del bimbo. Da oggi iniziano nuove ricerche, le forze dell’ordine metteranno in atto altri modi per cercare bimbo.

BIMBO DI 10 ANNI SCOMPARSO DA CATANIA: “E’ ARRIVATO IN ITALIA CON ALTRE 5 PERSONE”

“Nella ricostruzione dei fatti lui è arrivato con altri cinque persone, due donne e altri tre uomini e hanno detto che fossero tutti fratelli, tutti e sei, ma forse non lo sono”. Il sindaco ha proseguito, parlando del bimbo di 10 anni scomparso da Santa Maria di Licodia: “Avevano in affidamento questo bimbo, è sempre stato qui da due anni e mezzo, si è ben integrato nella nostra comunità, parla bene l’italiano si è integrato benissimo quindi i motivi che l’hanno condotto ad allontanarsi non sono noti”. Il bimbo si sarebbe allontanato con un altro minore di 14 anni ma non vi è la certezza: “Fonti non ufficiali dicono che il bimbo potrebbe essere con un fratellastro anche lui minorenne. Mi auguro che questa vicenda si possa risolvere il prima possibile perchè son due notti che non si trova. Le ricerche si stanno allargando a tutta la provincia di Catania soprattutto sul nostro territorio, ci sono pattuglie che cercano i due ragazzi”.

BIMBO DI 10 ANNI SCOMPARSO DA CATANIA: “QUESTE PERSONE CE L’AVEVANO IN AFFIDAMENTO…”

Il sindaco ha aggiunto: “Il bimbo aveva un affidamento a queste due sorelle senza documenti, quando è arrivato aveva 7,5 anni e credo che le prime verifiche siano state fatte a Lampedusa. Il 14enne che sarebbe con il bimbo scomparso non è mai arrivato qui nel nostro comune, nessuno ne ha mai avuto notizie”.

Ad un certo punto è arrivato il colpo di scena in diretta tv a Storie Italiane: “Il piccolo è stato rintracciato a Palermo nei pressi di Santa Chiara, in buona salute”. Questo è il comunicato stampa letto dall’inviata del programma di Rai Uno. Sembrerebbe essere quindi giunto il lieto fine per la vicenda, mancherebbe ancora l’ufficialità e la conferma finale ma il caso pare si sia risolto. Ogni tanto una buona notizia. “Il bimbo sarebbe stato quindi ritrovato vicino ad una chiesa e sarebbe in buona salute”, ribadisce Eleonora Daniele in attesa di ulteriori verifiche. L’inviata di Storie ha poi precisato: “Ora la notizia è ufficiale, il bimbo di 10 anni è stato ritrovato, non abbiamo informazioni sul 14enne che ora con lui, comunque sta bene”.

