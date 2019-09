Bitter Sweet/ Anticipazioni ultima puntata: Ferit e Nazli festeggiano il loro lieto fine con…

Anticipazioni ultima puntata Bitter Sweet

Siamo giunti all’ultima puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Oggi andrà inonda l’episodio conclusivo, con l’epilogo delle storie che hanno intrattenuto il pubblico nella lunga estate di Canale 5. Nazli e Ferit si sono finalmente liberati di Hakan e Demet e sul loro rapporto non c’è più alcuna ombra. I due amati protagonisti della serie tv possono quindi dare forma a quella famiglia tanto sognata con Bulut, finalmente libero dalle grinfie degli zii paterni. Il piccolo di casa festeggerà la ritrovata unione tra Nazli e Ferit con un dolce disegno, nel quale i suoi due genitori affidatari hanno le sembianze di due supereroi. Da quando la sua mamma e il suo papà sono morti, Nazli e Ferit hanno infatti fatto i salti mortali per supportarlo e lenire il suo dolore e Bulut, nella puntata conclusiva, non potrà fare altro che essergliene grato. Tuttavia, prima di salutare il loro pubblico, Nazli e Ferit hanno ancora una piccola sorpresa da svelare, un vero e proprio lieto fine che i fan ormai aspettano da molto tempo.

Bitter Sweet: la festa che chiude la stagione

Bitter Sweet saluta i suoi numerosissimi telespettatori con una festa. Gli amati protagonisti della soap turca si daranno infatti appuntamento a un party di capodanno, da dove daranno il via al un nuovo corso privi dell’influenza di Hakan e Demet. Felici per il loro nuovo status e pronti a vivere tutto ciò che li attende per il futuro, Ferit e Nazli parleranno per la prima volta a cuore aperto. Sono lontani i tempi in cui ogni loro discussione terminava con un litigio: oggi hanno imparato a confrontarsi e sono pronti a mettere da parte ciò che nel passato ha segnato la loro storia. Ma il loro non sarà l’unico happy ending della puntata. Dopo la sintonia tra Engin e Manami e la passione tra Fatos e Tarik, arriverà l’amore anche per Deniz e Asuman, le cui vicende sentimentali hanno fatto sognare i fan. Ma a Bitter Sweet una festa non è tale senza l’esibizione di Deniz, che per festeggiare l’inizio del nuovo anno, dedicherà una canzone a tutti i suoi amici.

