Can Yaman si “spoglia” a Napoli/ Video, fan in delirio per la star di Bitter Sweet

Napoli impazzisce per Can Yaman. L’attore, conosciuto in Italia soprattutto per la soap turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” su Canale 5, è stato preso d’assaolto sul lungomare partenopeo. Le fan del 29enne di Istanbul sono impazzite per lui quando hanno scoperto che era sbarcato in vacanza a Napoli. Can Yaman è stato così accerchiato da centinaia di ammiratrici, a cui ha concesso selfie, autografi, sorrisi e tanti abbracci. Per rendere l’idea del seguito, l’hotel che ospita l’attore è stato addirittura transennato. Il ragazzone di Istanbul comunque è riuscito a gustarsi una pizza col padre. E su Instagram ha scritto: «Questa è la mia quinta notte in Italia, però la folla giù di fronte all’albergo non si disperde nemmeno un minuto, è incredibile… Ci abbiamo messo più di due ore a fare delle foto con ognuno… Con affetto». E poi ha aggiunto: «Grazie mille per quest’affetto.. Sono molto orgoglioso che mi vogliate cosi bene… Essere conosciuto cosi bene in Italia mi rende molto felice».

CAN YAMAN SI “SPOGLIA” A NAPOLI, FAN IN DELIRIO

Can Yaman su Instagram ha condiviso anche i video della folla che si è creata sotto l’albergo in cui sta soggiornando in questi giorni. «Vi ringrazio per tutto il calore che mi state dimostrando, ve ne saró sempre grato. Italia ti amo». Un’altra dichiarazione d’amore dell’attore di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” sui social. E i fan non sono da meno, anzi. Un po’ di relax comunque glielo regala l’hotel in cui sta trascorrendo le vacanze. Si affaccia proprio su Castel dell’Ovo, come si evince da una foto che ha pubblicato oggi. L’attore 29enne ha infatti condiviso uno scatto nel quale è ritratto in costume da bagno su una sdraio mentre si gode il sole e il calore napoletano. Sullo sfondo appunto il lungomare partenopeo. Non potendolo abbracciare fisicamente, le fan lo hanno fatto virtualmente con tantissimi commenti. «Come si commenta questa foto!?!? Non si può!! SEI STRATOSFERICO Meraviglia delle meraviglie. In questo caso il panorama dietro non è niente in confronto alla tua bellezza», è uno dei tanti commenti comparsi sotto il post.

