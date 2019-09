Bitter Sweet 2 si farà?/ Anticipazioni: Ferit e Nazli avranno una famiglia ma…

Bitter Sweet 2 ci sarà oppure no? I fan devono fare i conti con il fatto che il finale della serie turca è ormai alle porte e presto dovremo fare a meno di Nazli, Ferit e i loro amici, ma c’è la possibilità che tornino in onda su Canale5? Le notizie che arrivano dalla Turchia non lasciano spazio a dubbi: Bitter Sweet 2 non ci sarà. La serie non ha ottenuto un rinnovo in Patria due anni fa quando è andata in onda e questo significa che non ci saranno nuovi episodi nemmeno sugli schermi italiani la prossima estate. Quella che vedremo questa sera sarà l’ultima puntata della prima e unica stagione di Bitter Sweet e questo significa che non vedremo il figlio che nascerà dall’unione tra Nazli e Ferit. A quanto pare la notte di fuoco e passione che i due hanno passato nello chalet nel bosco ha dato i suoi frutti e per tutto questo tempo la bella cuoca ha sofferto avendo in grembo il suo bambino.

BITTER SWEET 2 CI SARA’ OPPURE NO?

Il pubblico italiano è senza parole perché non solo avrebbe voluto Bitter Sweet 2 ma ha chiesto a gran voce anche la possibilità di una serie che possa magari riportare indietro una delle coppie protagoniste, magari uno spin off. Siamo sicuri che non sarebbe lo stesso senza le continue lotte di Nazli e Ferit ma le occasioni non mancherebbero pescando altrove. Il finale di Bitter Sweet ci regalerà il ritorno di Alya con un nuovo fidanzato ma anche la dichiarazione d’amore di Fatos al suo Tarik e, infine, la svolta di Deniz che finalmente dice sì alla sua Asuman dando vita ad una nuova coppia. Cosa ne sarà di loro dopo questo fortunato e felice Capodanno?

