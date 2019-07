Bitter Sweet/ Anticipazioni 1 luglio: Ferit smaschera Hakan?

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 1 LUGLIO 2019

La storia di Nazli e Ferit sta per entrare nel vivo. Nella puntata di Bitter Sweet in onda lunedì 1° luglio, alle 14.50, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Una Vita, il manager continuerà le sue personali indagini per scoprire la verità sulla morte della sorella. Convinto che sia stato un omicidio, Ferit sta indagando per scoprire quache dettaglio che confermi tale ipotesi. Al centro dei suoi sospetti c’è Hakan che, insieme alla moglie, grazie all’aiuto di Asuman, ha ottenuto la custodia del piccolo Bulut mettendo così le mani sulla società. Tra i due, ormai, è guerra aperta con Hakan che, dopo aver pensato di ucciderlo, ha cambiato idea. Ferit, però, sarà alle prese anche con i tormenti del cuore. Il suo rapporto con Nazli non è più solo professionale. Tuttavia, mentre, agli occhi degli atri è evidente il feleing che c’è tra i due, Nazli e Ferit continuano ad ignorarlo. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: FERTI SCOPRE TUTTA LA VERITA’ SU HAKAN?

Ferit è ad un passo dallo scoprire la verità sull’incidente che ha provocato la morte di Demir e Zeynep. Si scopre, infatti, che l’automobile della holding, sulla quale viaggiavano Bulut e i suoi genitori che hanno poi perso la vita, è stata manomessa. I sospetti di Ferit vengono così confermati e il manager è sempre più convinto che il colpevole sia proprio Hakan. Quest’ultimo non ha alcuna intenzione di finire in carcere e lasciare che Ferit arrivi alla verità tranquillamente e così ordina a Resul di eliminare tutte le prove per evitare che arrivino al suo nome. Nazli, ne frattempo, dopo aver trascorso un piacevole pomeriggio in piscina con Bulut e le ragazze, decide di concedersi una serata tutta al femminile andando al concerto di Alya, ma un imprevisto è dietro l’angolo.

