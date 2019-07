Bitter Sweet/ Anticipazioni 11 luglio: Ferit e il segreto di Deniz e Nazli

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 11 LUGLIO

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet, in onda giovedì 11 luglio, alle 14.50 su canale 5, dopo l’appuntamento quotidiano con Beautiful e Una Vita, Nazli è sempre più in difficoltà. La giovane cuoca prova un forte sentimento per il proprio capo e il bacio notturno che si sono scambiati ha fatto capire ad entrambi di non essere legati da un semplice rapporto professionale. Nessuno dei due, infatti, è in grado di nascondere i propri sentimenti, ma Nazli, incapace di raccontare la verità all’uomo di cui si sta innamorando, capisce che l’unica soluzione per evitare spiacevoli sorprese è allontanarsi da lui. Il suo atteggiamento, tuttavia, non fa che aumentare i sospetti di Ferit che cerca di capire i motivi del suo atteggiamento. L’architetto, infatti, non sa come riavvicinarsi a Nazli che, contemporaneamente, continua ad essere un pensiero fisso nella testa di Deniz. Quest’ultimo, inotre, mostra a Nazli un lato di sè che la cuoca non conosceva mentre Ferit, dopo alcune indagini, scopre che la donna di cui Deniz si è innamorato è proprio Nazli.

BITTER SWEET: DEMET INCINTA

Se Ferit e Nazli sono alle prese con i problemi di cuore, Demet deve fare i conti con una gravidanza indesiderata. La donna, infatti, scopre di aspettare un bambino, ma la notizia non la entusiasma come dovrebbe. Demet, infatti, non ha alcuna intenzione di avere un bambino e per risolvere la situazione decide di cercare subito una ginecologa per fissare un appuntamento per interrompere la gravidanza. Demet decide così di non dire nula a Hakan e di fare tutto di testa sua. Hakan, nel frattempo, decide che per la propria famiglia è arrivato il momento di ricominciare andando a vivere in un’altra casa. Il trasferimento è così fissato per il giorno dell’aborto di Demet: cosa farà la donna? Alya, nel frattempo, decide che è arrivato il momento di spifferare i segreti di tutto il gruppo, ma Fatos riesce a fermarla prima che sia troppo tardi. Deniz, infine, si arrabbia con lei e decide di chiudere il rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA