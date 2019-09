Bitter Sweet/ Anticipazioni 12 settembre: Ferit Deluso e sua madre ne approfitta…

Anticipazioni Bitter Sweet 12 Settembre 2019

Nelle prossime puntate di Bitter Sweet vedremo Ferit sempre più deluso da Nazli. La sua amata mogliettina, oltre ad avergli chiesto il divorzio senza fornirgli alcuna spiegazione valida, si è avvalsa dell’aiuto di uno usuraio, il tutto, naturalmente, senza prima parlarne con lui. L’imprenditore comincerà quindi a riflettere sulla possibilità di non aver mai conosciuto il lato più intimo della donna che ha portato all’altare e, di fronte alle tante domande che ancora lo assillano, farà un passo indietro sui propri sentimenti. A convincerlo che quella è la strada sbagliata sarà però Engin, sempre più sicuro che il comportamento di Nazli nasconda qualcosa. E anche se Ferit ha fatto di tutto per capire cosa si celi dietro a quella richiesta di divorzio così frettolosa, sarà ormai chiaro a tutti che la povera Nazli ha agito spinta da qualcosa più forte di lei.

Bitter Sweet: Ferit deluso da Nazil. E Bulut?

A Bitter Sweet vedremo per la prima volta l’immagine di un Ferit affranto. Dopo aver perso la sua amata e aver cercato inutilmente di capire le sue ragioni, l’imprenditore getterà la spugna, convincendosi che sua moglie ha ormai perso l’interesse nei suoi confronti. Di fronte al suo stato d’animo, la signora Leman cercherà di far valere le proprie ragioni contro la nuora; Nazli, in fondo, non è l’unica donna sul pianeta terra e moltissime ragazze, tra le quali Pelin, farebbero carte false pur di far parte della sua vita. Ferit, però, ribadirà tutto il suo amore nei confronti di Nazli e accuserà sua madre di non essere in grado di comprendere le sue ragioni. Ferit dovrà poi fare i conti con un’altra questione molto importante: Bulut, dopo aver ascoltato le parole di sua nonna, ha ormai capito che Nazli, a dispetto della promessa che suo zio gli ha fatto qualche giorno prima, non tornerà più a vivere con loro. Tuttavia, non tutto è perduto, dal momento che Nazli e Ferit si preparano ad affrontare la loro prima seduta di coppia.

