Bitter Sweet/ Anticipazioni 18 luglio: un aiuto economico per Nazli, ma…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 18 LUGLIO

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, la soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, torna puntuale oggi, giovedì 18 luglio, alle 14.45 su canale 5, subito dopo il consueto appuntamento con Una Vita. Le anticipazioni della nuova puntata hanno come protagonista Nazli, sempre più in difficoltà. La giovane cuoca, vicinissima a realizzare il sogno della sua vita, è incastrata in una situazione che rischia di compromettere per sempre la sua carriera. Costretta a lavorare ancora per Ferit non avendo i soldi necessari per il pagamento della penale prevista dal contratto in caso di dimissioni, la giovane cuoca vorrebbe accettare l’offerta della sua insegnante di giapponese di aprire insieme un ristorante. Tuttavia, in suo soccorso, arriva Deniz che, innamorato di lei, cerca di aiutarla a chiudere il rapporto lavorativo con Ferit. La proposta di Deniz, però, mette ancora più in difficoltà Nazli.

BITTER SWEET: DENIZ CORRE IN AIUTO DI NAZLI

Dopo aver scoperto di dover pagare una grossa somma di denaro come penale prevista dal contratto, a malincuore, Nazli è costretta a lavorare ancora per Ferit. A casa dell’affascinante architetto, però, la giovane cuoca è sempre più in difficoltà non solo per i sentimenti che prova per lui, ma per il tradimento della sorella Asuman di cui è a conoscenza da tempo e che non ha mai rivelato a Ferit. Notando l’inquietudine di Nazli, Deniz si offre di aiutarla prestandole i soldi necessari per pagare la penale prevista dal contratto. Nazli, tuttavia, pur essendo consapevole che sarebbe la soluzione ideale, decide di rifiutare l’offerta di Deniz non volendo avere un altro debito sulle spalle.

BITTER SWEET: NUOVO LAVORO PER DEMET

Mentre Nazli è alle prese con importanti decisioni, la vita degli altri protagonisti di Bitter Sweet continua. Fatos ed Engin festeggiano il fidanzamento mentre Demet è pronta a tuffarsi in una nuova avventura professionale: durante una riunione aziendale alla Pusola Holding Demet viene nominata nuova responsabile delle pubbliche relazioni dell’impresa grazie al voto di Deniz. La donna, così, ha modo per portare avanti i suoi progetti e avvicinarsi nuovamente a Ferit che, tuttavia, non fa che pensare a Nazli e alla sua decisione di allontanarsi da lui.



