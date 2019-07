Bitter Sweet/ Anticipazioni 17 luglio: il dramma di Nazli, tutta colpa di Ferit

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET

Momento davvero complicato per Nazli nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda mercoledì 17 luglio. Come gni giorno, anche oggi, subito dopo il quotidiano appuntamento con Una Vita, il pomeriggio d’amore di canale 5 continuerà con un nuovo appuntamento con la soap opera turca. Al centro della nuova trama c’è il dramma che sta vivendo Nazli. La giovane cuoca è ad un bivio: da una parte vorrebbe allontanarsi da Ferit e coltivare il suo sogno professionale cogliendo al volo una grossa occasione che le è capitata e, dall’altra, è costretta a lavorare ancora per l’architetto a cui, nonostante tutto, è profondamente legata. Pur non volendolo ammettere, infatti, Nazli si è innamorata di Ferit, ma le circostanze rendono il tutto molto difficile. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: NAZLI E FERIT, AMORE E ODIO

Nazli rischia di pagare a caro prezzo le bugie per coprire il tradimento della sorella Asuman. Non sapendo come comportarsi con Ferit dopo il bacio che ha fatto capire ad entrambi di essere, ormai, molto legati, la giovane cuoca ha capito che l’unica soluzione a tutti i suoi problemi è allontanarsi da Ferit e, di conseguenza, anche dal piccolo Bulut a cui si è profondamente legata. Nazli, così, presenta le proprie dimissioni a Ferit il quale, tuttavia, non solo non le accetta ma costringe Nazli a continuare a lavorare per lui: per non incorrere in problemi legali derivanti dal contratto che ha firmato, Nazli deve pagare una grossa penale per poter lasciare in anticipo il proprio lavoro. Non avendo soldi, la giovane cuoca è così costretta a rispettare il contratto.

BITTER SWEET: NAZLI RINUNCIA AI SUOI SOGNI?

Nel momento più difficile per la sua vita, Nazli riceve un’allettante proposta che potrebbe aiutarla a realizzare il suo sogno professionale cambiandole per sempre la vita. La sua insegnante di giapponese, infatti, le propone di aprire insieme un ristorante giapponese: Nazli, quando riceve la proposta, non riesce a non nascondere la propria gioia, ma l’entusiasmo da cui è stata travolta dura davvero poco. Ben presto, infatti, si rende conto di non avere abbastanza soldi per tuffarsi in una nuova, grande avventura. Nazli, dunque, rinuncerà senza combattere al suo sogno?





© RIPRODUZIONE RISERVATA