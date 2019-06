Bitter Sweet/ Anticipazioni 19 giugno: il colpo basso di Asuman e una sorpresa per..

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 19 GIUGNO

Oggi, 19 giugno 2019, alle ore 14.45 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Bitter Sweet. Tante cose stanno accadendo nelle ultime puntate dopo la tragica morte dei genitori del piccolo Bulut. Le anticipazioni della puntata di oggi ci svelano che Demet è determinata a incontrare il suo nipotino. Per questo chiama suo fratello Deniz, ammettendo il desiderio di stare un po’ con Bulut, ma lui le dice che deve avere pazienza. La donna, però, non si arrende. Così decide di recarsi direttamente alla villa di Ferit, portando al bambino un dono: un boomerang. Nonostante la donna si mostri realmente interessata al bambino, sia Engin e Ferit sono sempre più convinti che queste dimostrazioni di affetto di Demet e Hakan per il piccolo nascono esclusivamente da interessi di tipo economico.

BITTER SWEET, SORPRESA PER TARIK…

Cosa accadrà nella nuova puntata di Bitter Sweet? Le anticipazioni in merito ad oggi, 19 giugno, non si fermano qui. Mentre Ferit ed Engin giocano in villa con Bulut, Asuman fotografa di nascosto i documenti dell’imprenditore che riguardano la custodia del bambino. La stessa Asuman, assieme a Fatos, sono poi invitate a casa di Deniz per l’esibizione di Alya. Ferit invece trascorre la serata con Nazli e il piccolo Bulut. Intanto è lo stesso Ferit ad incaricare Tarik di recarsi a casa di Nazli per recuperare oggetti, abiti ed effetti personali della giovane cuoca, ma con sorpresa trova ad aprirgli la porta Fatos. Si trova quindi a scoprire che la ragazza è la coinquilina di Nazli. Una puntata quindi ricca di sorprese quella di Bitter Sweet in onda oggi su Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA