Bitter Sweet/ Anticipazioni 19 luglio: il sacrificio d’amore di Ferit

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 19 LUGLIO

Ferit è pronto a sacrificarsi per la bella e dolce Nazli nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda oggi, venerdì 19 luglio, dopo il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita“. Il rapporto tra l’affascinante architetto e l’aspirante chef è giunto ad un bivio: Nazli, nonostante abbia presentato le dimissioni, a causa di una clausola presente nel contratto, è costretta a continuare a lavorare per Ferit che non ha alcuna intenzione di farla andare via. L’architetto, infatti, ignora che Nazli sia a conoscenza dell’identità della persona che lo ha tradito facendogli perdere la custodia del piccolo Bulut. Tuttavia, dopo aver fatto sì che Nazli rispetti il contratto, di fronte ad un’amara verità, decide di fare un passo indietro lasciandoa libera. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata della settimana? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: FERIT LIBERA NAZLI

Nazli e Ferit sono ormai sul piede di guerra. La giovane cuoca, infatti, non riesce a capire il motivo che spinge Ferit a ricattarla pur di tenerla ancora legata a sè. L’architetto, pur avendo capito di provare dei forti sentimenti per Nazli, non le ha ancora confessato nulla scatenando così la reazione di Nazli che vorrebbe chiudere il capitolo per tuffarsi in una nuova avventura. Mentre Nazli, tuttavia, decide di rispettare il contratto per proteggere la sorella Asuman, Ferit scopre che la sua collaboratrice domestica ha ricevuto un’allettante proposta dall’insegnante di giapponese per aprire un ristorante. Appreso che si tratta del grande sogno di Nazli, Ferit decide di fare un passo indietro e lasciare libera Nazli.

BITTER SWEET: IL PIANO DI DEMET

Lasciando libera Nazli, Ferit rinuncia a lei non solo come collaboratrie domestica, ma anche come compagna. Lasciandola andare, infatti, Ferit rinuncia alla possibilità di dimostrare i propri sentimenti. Il cuore dell’architetto, però, potrebbe presto battere per un’altra donna. Demet, infatti, pur essendo sposata con Hakan, è sempre stata innamorata di Ferit ed ora è pronta a mettere in atto un piano diabolico per conquistarlo. Per riuscirci potrebbe affidarsi anche al fratello Deniz che, invece, nutre un forte sentimento per Nazli.



