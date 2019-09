Bitter Sweet/ Anticipazioni puntate del 3 e 2 settembre: Asuman in pericolo, Deniz…

Ultimi scossoni prima del gran finale per Bitter Sweet e i suoi protagonisti. Se il matrimonio di Nazli e Ferit e quello di Hakan e Demet sembra ormai appeso ad un filo, gli unici che sembrano intenzionati ad andare avanti con il loro rapporto sono Deniz e Asuman. I due si sono riscoperti molto vicini proprio per via di Nazli e della delusione che hanno provato per via del suo comportamento, seppur per motivi diversi. Ma cosa succederà tra loro? Nei prossimi giorni le cose si faranno sempre più complicate visto che Deniz sarà chiamato a salvarle la vita ancora un paio di volte prima di capire di provare qualcosa per lei per la gioia di quest’ultima. In particolare, la giovane Asuman finirà presto in balia dell’uomo che ha incontrato nel locale nei giorni scorsi e che sembrava pronto ad offrirle un bel lavoretto ben pagato. I suoi debiti sono stati pagati da Deniz ma questo non le evita di andare incontro al pericolo, cosa le succederà questa volta?

Bitter Sweet, anticipazioni puntata 3 settembre

Bitter Sweet torna in onda domani con una delle ultime puntate della prima e unica stagione della serie. Al centro dei nuovi episodi non ci saranno solo Nazli e Ferit con il loro matrimonio in bilico ma anche Hakan e Demet. Quest’ultima ha ottenuto la confessione del marito sulla morte del fratello e della cognata e così adesso ha il coltello da parte del manico, ma cosa farà con questa registrazione adesso? A quando pare Demet non fuggirà da Ferit per consegnargli tutto e regalargli la sua vendetta su un piatto d’argento, ma tornerà a fare il muso duro contro il marito arrivando a minacciarlo. Cosa otterrà? Questa è la domanda che dovrebbe impensierire i fan soprattutto quelli che sanno bene fino a dove si è spinto il cattivo della soap in queste puntate. Alla fine cederà il passo alla moglie o lo vedremo nuovamente tornare alla carica per metterla definitivamente con le spalle al muro magari uccidendola? (Hedda Hopper)

Nazli perdonerà Ferit?

Inizia oggi la penultima settimana in compagnia di Bitter Sweet che andrà in onda fino a venerdì 13 settembre come da programma. Il matrimonio di Nazli e Ferit è nuovamente sotto attacco dopo un po’ di pace e questa volta a rovinare tutto potrebbe essere proprio Pelin, pedina nelle mani di Hakan. Proprio lei, nella puntata in onda venerdì, ha fatto perdere del tempo a Ferit che, alla fine, non si è presentato all’intervista organizzata da Nazli per rimanere al fianco di Pelin, distrutta dopo la visita al cimitero alla sua storica amica (e sorella dell’imprenditore). Nei primi minuti della puntata in onda oggi, Ferit dovrà trovare il modo di farsi perdonare da un’infuriata Nazli che perderà le staffe quando scoprirà che dietro il suo ritardo c’è proprio Pelin. Toccherà a lei far aprire gli occhi a Ferit su quello che la rossa vuole davvero? (Hedda Hopper)

Anticipazioni Bitter Sweet settimanali 2-6 novembre

Attesa per i nuovi episodi della soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Nella puntata trasmessa il 2 settembre, Ferit arriva in ritardo all’intervista presso il ristorante di Nazli. La colpa è di Pelin. Nazli viene a sapere che Asuman si è fatta prestare i soldi da Deniz, per questo litiga con la sorella e decide di allontanarsi. Ha bisogno di prendersi una pausa di alcuni giorni per rilassarsi e riflettere. Asuman, per saldare il debito, ha deciso di lavorare per un uomo ambiguo. Il tizio in questione si rivela un approfittatore, e la giovane è in serio pericolo. Alla fine, però, interviene Deniz e la trae in salvo. Anche Ferit scopre dove si trova Nazli e va da lei. Nell’episodio di martedì 3 settembre, Ferit e Nazli trascorrono insieme una giornata in campagna. Demet è riuscita a incastrare Hakan, registrando un audio in cui confessa di aver ucciso Demir e Zeynep.

Bitter Sweet: per Leman aumentano i dubbi sul matrimonio del figlio…

Mercoledì 4 settembre: Ferit e Nazli sono ancora in vacanza fuori città. Mentre raccolgono le castagne nel bosco, si rendono conto di essersi persi. L’ora del tramonto è vicina: per questo, decidono di sfruttare una casa disabitata come alloggio per la notte. I momenti spesi insieme hanno contribuito a riavvicinarli, e i due si confessano i propri sentimenti. Leman riceve la visita di Pelin e Deniz, che le raccontano la loro versione. La donna ha sempre più dubbi sul matrimonio del figlio. Giovedì 5 settembre vedremo Hankan alle prese con Nazli, che vorrebbe piegare al suo volere. Hankan sfrutta sua sorella, mentre Leman si trasferisce a casa di Ferit. La sua intenzione è quella di conoscere meglio Nazli, la sua nuova nuora. Venerdì 6 settembre: Ferit e Nazli sono ancora fuori casa. Hankan cerca la cuoca e – non trovandola – si reca a casa di Ferit. Là incrocia inaspettatamente Leman, e l’atmosfera si fa pesante.



