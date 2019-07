Bitter Sweet/ Anticipazioni 2 luglio: Ferit sta male, Nazli corre da lui e…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 2 LUGLIO

Le anticipazioni della puntata di Bitter Sweet del 2 luglio promettono grandi emozioni per i fans della soap opera estiva di canale 5. Il rapporto tra Nazli e Ferit ha ormai raggiunto un tale livello da non poter essere più considerato solo professionale. Chi li guarda dall’esterno, infatti, è convinto che tra i due ci sia qualcosa di più e ciò che accadrà nella puntata odierna metterà ancora più in evidenza i sentimenti che Nazli e Ferit provano l’uno per l’altra anche se entrambi continuano ad ignorarli. Di fronte al malessere del capo, infatti, Nazi non ci penserà su due volte e correrà da lui per assistirlo contribuendo, così, a smuovere la situazione, ma cosa accadrà esattamente nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: FERIT STA MALE

Dopo aver trascorso un intero pomeriggio in piscina con il piccolo Bulut e le altre ragazze, Nazli è pronta a godersi anche una serata tutta femminile andando a concerto di Alya, ex fidanzata di Deniz. A rovinare i piani della giovane cuoca, però, è il suo capo. Appena giunge al locale, infatti, Nazli riceve una telefonata che la preoccupa molto: Ferit sta male e ha bisogno di lei. Nazli, così, abbandona le amiche e si precipita a casa di Ferit. Il manager ha la febbre molto alta e Nazli resta al suo capezzale per assistirlo. I due trascorrono, così, tutta la notte insieme e la situazione li avvicina molto.

BITTER SWEET: UNA SORPRESA PER NAZLI

Grazie alle cure amorevoli di Nazi, Ferit sta meglio. Il manager, per sdebitarsi con la giovane cuoca, decide di organizzare per lei una fantastica sorpresa. Conoscendo il sogno di Nazli, Ferit chiama uno chef giapponese che ha il compito d’insegnare a Nazli tutti i segreti della sua cucina. Asuman, nel frattempo, scopre che Demet ha inviato una lettera a Ferit in cui gli racconta chi lo ha tradito permettendo agli Onder di ottenere la custodia di Bulut. Preoccupata, Asuman riesce e mettersi in contatto con Nazli la quae riesce ad evitare che Ferit legga la ettera anche se vorrebbe raccontargli tutto. Ferit, invece, continua la sua battaglia personale contro gli Onder e riusce ad ottenere dal giudice, il divieto per Hakan e Demet di entrare nei locali della Pusula Holding.



