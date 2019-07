Bitter Sweet/ Anticipazioni 24 luglio: Deniz tradisce Nazli? Una scioccante verità…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 24 LUGLIO

MercoLedì 24 luglio, su canale 5, torna l’appuntamento con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la Serie TV turca che, puntata dopo puntata, sta conquistando il pubblico italiano con la storia d’amore tra Nazli Piran e Ferit Aslan interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman. Come in tutte Le soap che si rispettino, anche in Bitter Sweet, per i due protagonisti romantici non mancano problemi e imprevisti. La storia d’amore tra la giovane cuoca e l’affascinante architetto, in realtà, non è ancora iniziata. Nonostante i sentimenti che provano l’uno per l’altra, non sono ancora riusciti a mettere da parte i problemi circostanti e, nella puntata odierna, Nazli si ritroverà a dover affrontare l’ennesimo imprevisto. Cosa accadrà, esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: UN SOCIO FANTASMA PER NAZLI

Grazie all’aiuto economico ricevuto dal padre, Nazli è riuscita a realizzare il sogno di avere un ristorante tutto suo entrando in società con Manami. Al settimo cielo, Nazli e Manami cominciano così la loro attività di ristorazione, ma ben presto, la feicità lascia spazio alla preoccupazione. Alì, il terzo socio, decide di ritirarsi e vendere le proprie quote ad un acquirente dall’identità misteriosa. Nonostante le insistenze di Nazli e Manami, infatti, Alì non svela alle due donne il nome del nuovo titolare delle quote che si trasforma così in un socio fantasma. La giovane cuoca e la sua socia cominciano così a temere di dover fare i conti con un socio che potrebbe creare difficoltà e mettere loro i bastoni tra le ruote. Anrà davvero così?

BITTER SWEET: DENIZ TRADISCE NAZLI?

Deniz ha raccontato ad Alya di essere innamorato di Nazli. Alya che prova ancora un sentimento forte per l’ex fidanzato, disposta a tutto pur di riconquistarlo e di allontanarlo da Nazli, decide di rivelargli tutta la verità sulla custodia del piccolo Bulut. Deniz scopre così che è per un colpo basso di Asuman che Ferit ha perso la custodia del nipotino. Alya, inoltre, confessa a Deniz che Nazli è sempre stata a conoscenza del coinvolgimento della sorea nella vicenda e di averla sempre protetta. Cosa farà, dunque, Deniz? Confesserà tutto a Ferit, suo rivale in amore, per metterlo definitivamente contro Nazli e avere così campo libero con lei?



