Bitter Sweet/ Anticipazioni 23 luglio: Nazli dice addio a Ferit? Torna…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 23 LUGLIO

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet, in onda martedì 23 luglio, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Una Vita, Nazli riceve una bellissima sorpresa. Nel momento più brutto in cui pensava di dover rinunciare ai suoi sogni professionali, nella sua vita torna una persona destinata a cambiare il suo futuro. L’arrivo a Istanbul del padre, infatti, cambia tutto per Nazli che, grazie all’aiuto del genitore, può finalmente allontanarsi da Ferit e realizzare il sogno di avere un ristorante tutto suo, ma ci riuscirà? Per Nazli e Ferit, dunque, è davvero arrivato il momento di chiudere un capitolo della sua vita e aprirne un altro? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: NAZLI DICE ADDIO A FERIT?

Dopo aver ricevuto dalla banca una risposta negativa in merito alla richiesta di un mutuo, Nazli torna a sorridere grazie al ritorno del padre a Istanbul. L’uomo, infatti, dopo aver appreso dei problemi economici della figlia, decide di aiutarla comprando le quote del ristorante e facendo così in modo che la figlia possa realizzare il sogno di avere un ristorante tutto suo. Si tratta di una grande notizia per Nazli che può finalmente dire addio a Ferit e a tutti i suoi problemi e pensare unicamente a se stessa, ma ci riuscirà? I sentimenti che Nazli e Ferit provano l’uno per l’altra stanno diventando sempre più forti. Saranno in grado di allontanarsi per sempre?

BITTER SWEET: IL PIANO DI DEMET PER CONQUISTARE FERIT

Mentre Nazli è al settimo cielo, Ferit litiga pesantemente con Hakan per alcuni licenziamenti non autorizzati. L’Onder, deciso a liberarsi definitivamente dell’architetto, cerca un’alleata in Alya, ex fidanzata di suo cognato Deniz. Dopo avergli svelato i segreti di Nazli e Ferit, Alya accetterà di aiutarlo nel suo perfido piano? Demet, invece, disposta a tutto pur di conquistare Ferit, cerca di provocare una reazione in Deniz parlandogli del particolare rapporto che c’è tra Ferit e Nazli. Deniz, infatti, innamorato della giovane cuoca, comincerà a guardare con sospetto nei confronti di Ferit. L’amicizia tra i due si romperà per amore di Nazli?



