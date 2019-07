Bitter Sweet/ Anticipazioni 25 luglio: Hakan nei guai, Deniz protegge Nazli…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET PUNTATA 25 LUGLIO

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda giovedì 25 luglio, Hakan, dopo essersi divertito alle spae di Ferit a cui ha reso la vita impossibile prima creandogi numerosi problemi a lavoro e poi togliendogli l’affidamento del nipote Bulut con la complicità di Asuman, la sorella di Nazli, si ritrova a vivere un momento da incubo. Tutto a causa della moglie Demet che, stanca di subire i soprusi del marito e di dovergli obbedire sempre e comunque, dopo aver ascoltato una telefonata, decide di agire contro di lui per cercare di liberarsi definitivamente della sua presenza. Nel frattempo Deniz, pur avendo in mano l’arma vincente per separare per sempre Ferit e Nazli e metterli l’uno contro l’altra, decide di tenere per sè la preziosa informazione proteggendo così la giovane cuoca.

BITTER SWEET: DEMET DENUNCIA HAKAN

Demet, dopo aver ascoltato casualmente una telefonata di Hakan, capisce che il marito è coinvolto in un attività di contrabbando: è l’occasione che stava aspettando per liberarsi del marito senza perdere i propri privilegi. Demet, infatti, non sopporta più la presenza del consorte nella sua vita al punto da aver anche rinunciato al figlio che stava aspettando. Il sogno della donna è riuscire a conquistare il cuore di Ferit di cui è sempre stata innamorata. Decide così di denunciare Hakan alla polizia e quando l’Onder si presenta all’appuntamento con i suoi complici, ad attenderlo trova le forze dell’ordine pronte ad arrestarlo.

BITTER SWEET: DENIZ PROTEGGE NAZLI

Mentre Nazli e la sua insegnante di giapponese continuano a chiedersi chi sia il socio fantasma che ha prelevato le quote di Alì, Deniz, dopo aver saputo da Alya che Asuman è la responsabile della decisione del giudice che ha affidato il piccoo Bulut a Demet e Hakan, pur essendo tentato dal raccontare tutto a Ferit che, in questo modo, si allontanerebbe definitivamente da Nazli, decide di mantenere il segreto e proteggere la giovane cuoca che sapeva del tradimento della sorella sin dal principio. Deniz, così, compie un grande gesto d’amore per Nazli, ma ciò potrebbe scatenare ulteriormente la gelosia di Demet e Alya: la prima, infatti, non ha mai smesso di amare Ferit e Alya è ancora follemente innamorata dello stesso Deniz. La decisione di quest’ultimo, dunque, sarà quella giusta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA