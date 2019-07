Bitter Sweet/ Anticipazioni 3 luglio: Asuman si sacrifica per Nazli

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 3 LUGLIO 2019

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet del 3 luglio, in onda alle 14.50 su canale 5, subito dopo l’appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola Una vita, Nazli si ritroverà al centro di un perfido piano, organizzato da Demet, per distruggerla. La donna, infatti, sempre più gelosa del feeling che è ormai evidente che la giovane cuoca ha con Ferit, deciderà di passare all’azione per liberarsi di quella che è ormai diventata la sua nemica. Dopo aver trascorso la notte insieme a causa del malessere che aveva colpito Ferit, tra Nazli e il suo capo il rapporto sta lentamente prendendo una piega diversa da quella dell’amicizia. La cosa non è passata inosservata agli occhi di Demet, pronta a distruggere sul nascere il sentimento che c’è tra i due, ma cosa accadrà esattamente nella puntata odierna? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: IL SACRIFICIO DI ASUMAN

Demet, dopo aver convinto Hakan a non uccidere Ferit, è disposta a tutto pur di distruggere Nazli portando Ferit a non fidarsi più di lei. Gelosa del legame che hanno Ferit e la sua collaboratrice domestica, Demet deciderà che è arrivato il momento di raccontare a Ferit la verità sull’autore delle fotografie ai documenti per le quali ha perso la custodia di Bulut. Demet, così, scriverà una lettera inviandola a casa di Ferit. Il piano di Demet sarà però scoperto da Asuman che, allarmata da ciò che potrebbe accadere qualora dovesse saltare fuori che la colpevole di tutto è lei, deciderà di avvisare Nazli la quale, ancora a casa di Ferit, grazie ad uno stratagemma, riuscirà ad impedire che la ettera finisca nelle mani del suo capo.

BITTER SWEET: ACCORDO TRA ASUMAN E DEMET

Dopo aver aiutato Hakan e Demet ad ottenere la custodia di Bulut, Asuman aveva promesso che non avrebbe avuto più nulla a che fare con loro. Tuttavia, timorosa che a pagare le conseguenze dei suoi errori possa essere Nazli, stringerà un nuovo accordo con gli Onder. Nel frattempo, Ferit penserà di essere sulla strada della vittoria grazie ad un’ordinanza del giudice che impedirà agli Onder di avvicinarsi alla sede della società. Infine, la storia tra Engin e Fatos continuerà ad andare male. A peggiorare la situazione sarà un colloquio di lavoro di lei che non andrà nel migliore dei modi.



