Bitter Sweet/ Anticipazioni 8 luglio: notte insieme per Ferit e Nazli mentre Bulut…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 8 LUGLIO

La settimana di Bitter Sweet comincerà con una puntata ricca di colpi di scena. La soap opera turca, già amatissima dal pubblico di canale 5, torna in onda oggi, lunedì 8 luglio, alle 14.45, con una puntata che regalerà nuovi scenari. Al centro della trama ci sarà sempre il piccolo Bulut che, dopo la sentenza del giudice che ha deciso di affidarlo nuovamente a Demet e Hakan, reagirà come nessuno si sarebbe aspettato. La grande novità, tuttavia, riguarderà il rapporto tra Ferit e Nazli. Tra l’architetto e la giovane cuoca si è ormai instaurato un rapporto di grande stima e complicità. Tuttavia, Nazli continua a nutrire dei profondi sensi di colpa per il capo a cui non ha raccontato la verità sul tradimento di Asuman. Pronta a farlo, però, si tirerà indietro all’utimo, perché? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: NOTTE INSIEME PER FERIT E NAZLI

Dopo la sentenza del giudice, Nazli si scaglia contro la sorella Asuman che considera responsabile dell’infelicità di Bulut che vorrebbe vivere con Ferit. Decisa a raccontare tutto al proprio capo per non perdere la sua fiducia, Nazli si presenta a casa sua, ma vedendolo sconvolto per la sentenza del tribunale che ha dato nuovamente fiducia agli Onder, nonostante il loro atteggiamento subdolo, decide di tirarsi indietro. Nazli che vorrebbe aprire il proprio cuore a Ferit capisce che una confessione, in quel momento, potrebbe causare la fine del loro rapporto. Mettendo da parte i propri sensi di colpa, Nazli decide di restare con Ferit. I due, dopo aver bevuto, passano così la notte insieme.

BITTER SWEET: BULUT SCOMPARSO

Nonostante la testimonianza di Bulut che ha confessato di voler vivere con Ferit e Nazli, il giudice ha deciso di affidarlo a Demet e Hakan. Una decisione che causa una profonda sofferenza nel bambino che, sconvolto dal futuro che lo attende, decide di fuggire da casa Onder. Il piccolo Bulut, così, fa perdere le proprie tracce scatenando la preoccupazione di tutti, in primis di Ferit e Nazli che, dopo aver appreso la notizia, si mettono subito all’opera per cercarlo. Dove si sarà nascosto il bambino? E’ stato rapito da qualcuno? Per Ferit e Nazli non c’è mai tregua…



© RIPRODUZIONE RISERVATA