Bitter Sweet oggi non va in onda/ Anticipazioni: Nazli e Ferit tornano il 19 agosto

BITTER SWEET IN PAUSA: APPUNTAMENTO AL 19 AGOSTO

Settimana di pausa per Bitter Sweet che, dal 12 al 16 agosto non andrà in onda lasciando spazio ai film di Inga Lindstrom. La soap opera turca che, sin dalle prime puntate ha conquistato il pubblico italiano raccontando la storia d’amore della giovane cuoca Nazli e dell’affascinante architetto Ferit tornerà ad animare il pomeriggio d’amore di canale 5 lunedì 19 agosto, alle 14.45, subito dopo il quotidiano appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita“. Bitter Sweet si ferma dopo il matrimonio dei due protagonisti. Ferit, infatti, per cercare di riottenere l’affidamento del piccolo Bulut ha chiesto a Nazli di sposarlo sperando di poter convincere il giudice di poter essere un buon padre. Dopo qualche dubbio, Nazli ha accettato e i due sono diventati marito e moglie. Cosa accadrà, dunque, nelle prossime puntate? Nazli e Ferit riusciranno ad ottenere l’affidamento del bambino?

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET DAL 19 A 23 AGOSTO:

NESSUNO CREDE AL MATRIMONIO DI NAZLI E FERIT – Ferit e Nazli sono marito e moglie, ma nessuno sembra credere alla loro unione. Hakan, Demet e Deniz, infatti, guarderanno con sospetto al matrimonio di Ferit e Nazli soprattutto quando la Piran si rifiuterà di accompagnare il marito ad una mostra d’arte ad Istanbul. Asuman, nel frattempo, scoprirà che Baruk, il cameriere del ristorante è in realtà una spia di Demet, intenzionata a distruggere la reputazione del locale e, di conseguenza, anche quella di Nazli. Asuman, così, si recherà da Deniz a cui racconterà tutto quello che ha scoperto. Deniz deciderà di vederci chiaro e si recherà da Baruk. Successivamente, Deniz si ritroverà di fronte Ferit e Nazli in un momento di tenerezza e, in preda ad un forte attacco di gelosia, monterà in sella alla propria moto schiantandosi contro un camion.

FERIT E NAZLI OTTENGONO L’AFFIDAMENTO DI BULUT – L’incidente, fortunatamente, non avrà gravi conseguenze su Deniz mentre Asuman, ascoltando una telefonata del padre, scoprirà che il matrimonio di Ferit e Nazli è una farsa per ottenere l’affidamento del piccolo Bulut. Il giorno della sentenza, così, i giudici accuseranno i due coniugi di essersi sposati per interesse. Tuttavia, a sorpresa, Deniz deciderà di seguire il cuore e testimonierà a favore di Ferit e Nazli chiedendo ai giudici di affidare il bambino alle due persone che lo amano di più e con le quali Bulut vorrebbe vivere. Un appello che conquisterà il cuore dei giudici che ribalteranno la sentenza precedente affidando il piccolo ai coniugi Aslan.



