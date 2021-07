Biz Markie è morto, il rapper newyorkese aveva 57 anni/ Malato da tempo di diabete

E’ morto all’età di soli 57 anni il grande rapper americano Biz Markie. All’anagrafe Marcel Theo Hall, il cantante di Just a Friend è deceduto nella serata di venerdì, 16 luglio 2021, in un ospedale di Baltimora, nel Maryland (Stati Uniti), dove era ricoverato. A comunicare la notizia del decesso è stato il suo manager, Jenni Izumi, che ha fatto sapere: “È con profonda tristezza che questa sera annunciamo, unitamente a sua moglie Tara, che il pioniere dell’hip hop Biz Markie è morto pacificamente”.

Sex Pistols in tribunale/ Steve Jones e Paul Cook fanno causa a Johnny Rotten per...

“Siamo grati per le numerose chiamate e preghiere di sostegno che abbiamo ricevuto in questo momento difficile – prosegue la nota – nell’arco di oltre 35 anni Biz ha creato un’eredità artistica che sarà celebrata per sempre dai suoi colleghi del settore e dai suoi amati fan, le cui vite è stato in grado di toccare attraverso la musica. Lascia una moglie, molti membri della famiglia e amici intimi a cui mancheranno la sua vivace personalità, le battute costanti e le frequenti battute. Mentre piangiamo il nostro caro, chiediamo rispettosamente la privacy per la sua famiglia”.

Dodi Battaglia/ “Il mio brano per Stefano D'Orazio, gli dedico parole mai dette”

BIZ MARKIE E’ MORTO, ADDIO AL RAPPER DI “JUST A FRIEND”

Non sono state rese note le cause della morte di Biz Markie, ma secondo quanto raccolto da TMZ, portale americano sempre in prima linea quando si tratta di scoop di cronaca rosa, si parla di complicanze dovute al diabete di tipo 2, un problema di salute con cui lo stesso rapper stava combattendo ormai da dieci anni.

“Stiamo piangendo un vero figlio di Harlem – il messaggio di cordoglio del sindaco di New York, Bill de Blasio, metropoli di cui proprio Biz Markie era originario – ha messo l’hip hop a testa in giù e ha portato quel senso dell’umorismo newyorchese al pubblico di tutto il mondo”. Curioso, anzi quasi beffardo, il fatto che negli scorsi giorni lo stesso manager dell’artista sia dovuto uscire allo scoperto per smentire i rumors che suggerivano la morte del proprio assistito, ma oggi, purtroppo, è tutto vero. Biz Markie è considerato uno dei grandi innovatori del mondo del rap, e fra i suoi grandi successi si ricordano “Pickin’ Boogers”, “Chinese Food” e soprattutto la già citata “Just a Friend”, che scalò le classifiche nel 1989.

MANESKIN/ "Se questa roba prende piede in America, meglio che il rock sia morto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA