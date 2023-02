Black Eyed Peas chi sono/ La band che infiamma Sanremo 2023 con “Elevation”

Black Eyed Peas chi sono: carriera

I Black Eyed Peas sono un gruppo musicale di alternative hip hop statunitense, il cui successo è scoppiato negli anni’2000 con hit molto note quali: Where Is the Love?, Shut Up, Hey Mama e Let’s Get It Started. Fondato nel 1995 dai rapper apl.de.ap, will.i.am e Taboo, il gruppo ha goduto per un lungo periodo della partecipazione della cantante Fergie.

Dopo il clamoroso successo nel 2000, la band statunitense ha avuto un momento di crisi in seguito all’abbandono di Fergie. Nel 2018 I Black Eyed Peas sono tornati sul panorama musicale con l’album hip hop Masters of the Sun Vol. 1, che ha ottenuto un discreto successo. Due anni dopo il successo della sua ultima fatica, la band alternative pubblica Translation segnando una collaborazione con artisti internazionali di musica latina. Noti e amati sono i singoli di quel periodo: Ritmo e Mamacita. (Agg. Valentina Masciolini)

Black Eyed Peas ospiti al Festival di Sanremo 2023

Black Eyed Peas ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. La band presenterà il nuovo album “Elevation” ai vertici delle classifiche di vendita e streaming. Con 6 Grammy Awards vinti, la band è pronta a portare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo tutta la loro grinta ed energia e sicuramente faranno ballare il pubblico in sala e quello da casa con le loro hit. Il disco “Elevation” è stato pubblicato lo scorso novembre sotto etichetta Sony Music riscontrando un ottimo successo grazie a hit del calibro di “Simply The Best” con Anitta ed El Alfa che al momento si trova nella Top 10 dell’Airplay radiofonicoitaliano, “Don’t You Worry” con Shakira e David Guetta che conta oltre 200 MILIONI di stream e che ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radio e della classifica italiana di Shazam, e la Top 10 dell’Airplay radiofonico europeo e della classifica globale di Shazam.

Che dire: i Black Eyed Peas sono uno dei gruppi più amati della musica contemporanea grazie ad album che hanno infranto record su record. Dal 1998, anno di “Behind The Front” fino a “TRANSLATION” del 2020. I numeri parlano da soli: 35 milioni di album, 120 milioni di singoli venduti, vinto 6 GRAMMY Awards e headliner del Super Bowl.

Black Eyed Peas: l’addio di Fergie

I Black Eyed Peas in passato hanno raggiunto il successo anche grazie alla presenza della cantante Fergie che da diversi anni non fa più parte della band. Come mai? Cosa è successo? A mettere i puntini sulle “i” sono stati Will.i.am e Apl.de.ap che hanno svelato il vero motivo di questo addio sulle pagine di Billboard. “Il nuovo album? Lei non l’ha sentito. Lo sentirà quando lo sentiranno tutti gli altri” – ha detto Will.i.am – “Come mai non è qui? Si sta concentrando sull’essere mamma. È un lavoro duro, ed è quello che lei vuole davvero fare e noi comprendiamo. È davvero il modo in cui Fergie sta progettando la sua vita, quindi rispettiamo il suo volere. Adoriamo Fergie e non vogliamo altro che il bene per lei“. Apl.de.ap, invece, ha svelato: “Fergie è nostra sorella. Quindi, anche con queste piccole connessioni, sarà sempre nostra sorella. Ma sfortunatamente il nostro programma è spostato da [lei] che vuole essere una grande mamma, e lei vuole concentrarsi su quello. E come ha detto Will, la sosteniamo al 100%“. Fergie è stata sostituita da J. Rey Soul, entrata nei Black Eyed Peas dapprima come turnista e poi come membro ufficiale.

