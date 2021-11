Black Friday 2021, quando inizia?/ iPhone 12 e 13: ecco le offerte già attive

Continua il nostro personale conto alla rovescia verso il Black Friday 2021, il venerdì più nero dell’anno che cadrà il prossimo 26 novembre. Come vi scriviamo ormai da giorni, le grande catene di elettrodomestici hanno già fatto partire il Black Friday, e così se vi recaste in questo weekend presso Mediaworld, ma anche Unieuro, Expert, Euronics e Trony, giusto per citare le insegne d’Italia più famose, verrete sommersi di sconti. Cosa comprare? Difficile destreggiarsi fra le migliaia di offerte presentate, ma l’occasione potrebbe essere propizia per portarsi casa un iPhone, quello che resta lo smartphone più desiderato al mondo.

In questo caso vanno segnalate due promo a riguardi, riferenti l’iPhone 12 Mini, il “piccolino” della penultima famiglia dei melafonini, che potrete acquistare sia da Unieuro che da Mediaworld in cambio di 649 euro, con storage da 64 gigabyte, il taglio più “basso” di memoria. Stesso prezzo anche su Amazon, dove potrete acquistarvi anche un 12 Pro con storage da 256 giga, al prezzo di 1.069 euro.

BLACK FRIDAY 2021, LE OFFERTE SUGLI IPHONE 12 E 13: DA UNIEURO A MEDIAWORLD PASSANDO PER AMAZON

Chi invece volesse puntare sull’iPhone 13, segnaliamo in questo caso due sconti: uno da Unieuro, dove potrete comprare il telefonino in versione “standard” con 256Gb di memoria a 989 euro. Invece da Mediaworld, in vendita per il Red Weekend, il 13 Mini sempre da 256 giga, a 839 euro. Tante quindi sono le offerte già attive per il Black Friday 2021, ma attenzione alle truffe e alle fregature, che sono sempre dietro l’angolo durante questi periodi di promozione.

Bisogna lasciarsi guidare prima di tutto dal vostro intuito, e se vedete un prezzo troppo basso, il nostro consiglio è quello di stare alla larga dall’oggetto incriminato: nessuno vi venderà mai un iPhone 13 a 500 euro. Secondariamente, è importante leggere le recensioni, ove vi sono, del prodotto stesso, e come terza cosa vi consigliamo sempre di farvi un bel giro su Google per cercare di capire se vi siano informazioni “sospette” su una determinata offerta. Con queste tre mosse, in teoria, dovreste essere al riparo dalle truffe.

