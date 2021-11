Black Friday 2021, quando inizia?/ Da Unieuro pioggia di sconti sui videogiochi

Il Black Friday 2021 è ormai alle porte. A partire da oggi mancano infatti esattamente tre settimane, visto che il venerdì più nero dell’anno cadrà il 26 novembre, fra esattamente 21 giorni. Come vi abbiamo spiegato anche negli scorsi giorni, le grandi catene di elettrodomestici hanno comunque già iniziato ad anticipare il Black Friday 2021 con sconti su centinaia di prodotti, e fra queste anche Unieuro, una delle più famose d’Italia. Le promozioni sono davvero interessanti, a cominciare da quelle sui videogiochi, regali sempre molto gettonati in vista delle festività natalizie, sia per grandi che per piccini.

A riguardo vogliamo segnalarvi due bundle con protagonista la Nintendo Switch, la console di Big N, e precisamente quello con Mario Kart 8 Deluxe + il Borsello porta console, in vendita a 339.90 euro, e quello composto dalla versione Lite della stessa stazione di gioco giapponese, con l’aggiunta di Minecraft, a 229.90 euro. Se invece foste dei fortunati possessori di Ps5 e voleste acquistarvi un altro joypad, potreste approfittarne del bundle FIFA 22 + Controller DualSense a 99,99€. Segnaliamo anche sconti sui videogiochi, come ad esempio Assassin’s Creed Valhalla per Playstation 4, e Far Cry 6 per Xbox One, in vendita a 59.99 euro.

BLACK FRIDAY 2021: SI SPENDERANNO 372 EURO A TESTA

Sale quindi altissima la voglia di Black Friday 2021 e di conseguenza di shopping. Moltissimi gli italiani in attesa del venerdì black per provare a portarsi a casa un oggetto desiderato che da tempo sognavano di acquistare, tenendo conto poi che storicamente il venerdì nero dura 72 ore, partendo appunto di venerdì e concludendosi la domenica. Il 29 novembre, poi, ci sarà il Cyber Monday, il lunedì dedicato solamente alla tecnologia, e anche quella sarà occasione ghiotta per fare acquisti.

La maggior parte dei consumatori europei, italiani compresi, stando ad una recente ricerca effettuerà compere online (il 59 per cento, quindi circa 6 su 10); inoltre, è emerso che quest’anno l’86 per cento degli italiani è pronto a fare shopping durante il Black Friday 2021 (l’anno scorso il dato era dell’84%), con uno scontrino medio molto ricco, pari a 372 euro a testa, per un totale a famiglia di 486 euro.

