Black Friday 2021/ Scade il Manà Manà di Unieuro, al via le nuove promo di Mediaworld

Sta per terminare l’anticipo di Black Friday 2021 di Unieuro, il cosiddetto Manà Manà con tanto di sponsor del grande Teo Teocoli. Gli sconti andranno avanti solamente fino a oggi, 11 novembre, di conseguenza queste sono le ultime ore per approfittare di tale promozione. Come vi abbiamo già spiegato in altri focus, le offerte sono su centinaia di prodotti d’elettronica, a cominciare dalle smart tv, e a riguardo vogliamo segnalarvi un televisore LG Oled della gamma A1, con riduzioni fino al 31 per cento rispetto al listino prezzi. Nel dettaglio potrete acquistare l’LG OLED 55A1 da 55 pollici al costo di 1.099 euro invece che i soliti 1.599, con un risparmio quindi netto di ben 500 euro. Se invece voleste puntare su uno schermo da 65 pollici sempre della stessa linea, in quel caso il prezzo sarà di 1.699 euro anziché 2.399, meno 700 euro (sconto del 29 per cento).

Attenzione anche agli schermi con tecnologia Oled firmati Sony Bravia e a riguardo per questo anticipo di Black Friday 2021 Unieuro mette in vendita a 1.999 euro, anzichè 2.599, quindi 600 euro che vi rimangono in tasca per il modello XR-65A80J da 65 pollici. Chi invece volesse puntare su una tv intelligente firmata Samsung, vi è il QE55Q60A da 55 pollici è disponibile a 699 euro rispetto ai classici 1.049, ma anche il QE55Q80A da 55 pollici a 899 euro, in saldo del 39 per cento.

BLACK FRIDAY 2021, DA UNIEURO E MEDIAWORLD: QUANTE OFFERTE

E con un volantino Black Friday 2021 che finisce, ce ne è un altro che inizia e precisamente quello di Mediaworld, che dopo un primo assaggio di venerdì nero, farà scattare da oggi altre promozioni, con scadenza il prossimo 17 novembre. Anche in questo caso sono tante le offerte, a cominciare da quella sullo smartphone di casa Samsung, Galaxy A52s con storage da 128 gigabyte, messo in vendita al prezzo di 349 euro.

Chi invece volesse puntare ad un notebook, attenzione alla promo sul tanto desiderato Apple MacBook Air 13″ con chip M1, in vendita da 999€. Rimanendo in casa Mela, attenzione all’offerta per l’iPhone 12, il modello Mini da 64 gigabyte di colorazione nero, venduto a 649 euro, circa 70 in meno rispetto al prezzo normale di vendita. Infine, se qualcuno punta ad approfittare di questo nuovo assaggio di Black Friday 2021 per portarsi a casa un nuovo televisore, Mediaworld mette in vendita un LG OLED Smart TV 4K HDR da 48″ a 899€.

