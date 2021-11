Black Friday 2021/ Gli spettacolari Early Deal di Amazon: offerte Hauwei e Xiaomi

Continuiamo il nostro magico viaggio nel Black Friday 2021, o meglio, nelle moltissime offerte già attive in vista di venerdì 26 novembre 2021, il giorno “nero” per il commercio e lo shopping. Come vi stiamo ripetendo ormai da giorni, tutte le grandi catene di elettronica, da Mediaworld a Trony passando per Unieuro, Euronics, Comet e via discorrendo, hanno fatto già scattare numerose iniziative promozionali e volantini ad hoc, e ovviamente non poteva esimersi anche Amazon, il luogo per eccellenza dove fare shopping, ancor di più in occasione del Black Friday 2021.

Black Friday 2021/ Tutte le offerte già attive, da Amazon a Mediaworld

A riguardo vi abbiamo segnalato ieri gli Early Black Deal, gli sconti “in anticipo” di fatto, mentre oggi vogliamo parlarvi di alcuni smartphone di casa Xiaomi che troverete sul sito di Jeff Bezos, ovviamente in saldo rispetto al normale prezzo di listino. Chi volesse portarsi a casa un cellulare della nota multinazionale cinese, potrà farlo con uno sconto compreso fra i 50 e gli 80 euro sul classico listino, di conseguenza, un risparmio senza dubbio allettante e che potrebbe invogliare chi vorrebbe cambiare il proprio dispositivo mobile senza spendere un patrimonio. Potrete quindi portarvi a casa lo Xiami MI 11 Lite 5G nella configurazione da 6 giga di Ram e 128 di storage a 299 euro invece che i soliti 379.

WhatsApp web desktop, nuovo aggiornamento/ Cosa cambia: uso al pc senza telefono e...

BLACK FRIDAY 2021: DA XIAOMI ALLE FREEBUDS DI HUAWEI, LE OFFERTE DI AMAZON

Per quanto riguarda invece la versione da 8 giga di Ram più 128 di storage del Mi 11i con schermo Amoled da 6.67 pollici, a quel punto il prezzo sale fino a 399 euro con un risparmio di 50 euro netti. Sconti previsti anche per i modelli di smartphone meno performanti, a cominciare dal Redmi 9C che potrete comprare a soli 79 euro, un telefono ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Fra le varie offerte per il Black Friday 2021 vi vogliamo segnalare anche la promozione in merito alle cuffie senza fili, le auricolari wireless, a firma Huaewi, le FreeBuds Pro. Anche in questo caso Amazon è il protagonista visto che sul portale di shopping online sarà possibile assicurarsi l’accessorio con uno sconto del 45 per cento. Nel dettaglio le FreeBuds Pro di Huawei saranno disponibili in color Ceramic White a soli 99 euro, rispetto ai canonici 179 euro: un’occasione senza dubbio da non lasciarsi sfuggire.

"Facebook? Pericolo disinformazione"/ Frances Haugen: "Serve accesso ai dati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA