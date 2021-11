Black Friday 2021/ Tutte le offerte già attive, da Amazon a Mediaworld

Come vi ripetiamo ormai da giorni, il Black Friday 2021 è di fatto già cominciato, ed oltre alle numerose promozioni in atto da Mediaworld, Unieuro, passando per Trony e via discorrendo, anche Amazon ha fatto scattare con diversi giorni di anticipo una serie di offerte molto allettanti. Si tratta dei cosiddetti early deal, appunto gli affari del Black Friday prima del venerdì nero, che cadrà il prossimo 26 novembre 2021, e che riguardano i prodotti più disparati. Ad esempio sul portale di e-commerce più famoso al mondo, potrete acquistare il nuovo Fire Tv Stick di Amazon al prezzo di 38 euro invece che i soliti 64.

La versione Lite è invece in vendita a 18 euro, con undici euro di sconto, mentre l’Echo Show di seconda generazione potrete farlo vostro in cambio di 74 euro rispetto ai soliti 159. Sconti anche sul Kindle Paperwhite da 8 e 32 gb, in vendita rispettivamente a 89 e 139 euro, mentre se voleste puntare su uno smartphone, occhio all‘Oppo Reno 6 Pro 5g in vendita a 749 euro e allo Xiaomi 11T 5G da 8 giga di Ram più 256 gigabyte di storage, al prezzo di 499 euro. Per altre offerte già attive in vista del Black Friday 2021, occhio al focus subito qui sotto.

BLACK FRIDAY 2021, DA AMAZON GLI EARLY DEAL: LE OFFERTE SUGLI SMARTWATCH

Sempre rimanendo in tema di sconti per l’early deal di Amazon in vista del Black Friday 2021, soffermiamoci sugli indossabili ed in particolare sugli smartwatch, gli orologi intelligenti. Anche in questo caso fioccano occasioni, a cominciare dall’orologio di Huawei Watch Fit con display Amoled da 1.64 pollici, in vendita a soli 69 euro anziché i soliti 129.99, quindi on uno sconto di quasi la metà, precisamente il 47 per cento.

Chi invece volesse puntare su un orologio un po’ più performante, occhio al Garmin modello Instinct Solar, venduto da Amazon a 249.90 euro, rispetto ai 399.99 euro soliti, per un saldo del 38 per cento. Proseguiamo con un altro Huawei, leggasi il Watch 3 Pro Classic, in vendita a 429 euro, il 17 per cento rispetto al prezzo di listino (499 euro), mentre per il Watch GT 2 da 42 millimetri vi serviranno 102.98 euro. Appuntamento a fra poco per un nuovo aggiornamento con altri interessanti sconti in vista del Black Friday 2021

