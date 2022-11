Black Friday 2022/ Da Amazon a MediaWorld: i grandi sconti sono già iniziati

Inizia ufficialmente oggi la settimana del Black Friday 2022. Sul portale di e-commerce più famoso al mondo, Amazon, spazio ad una sette giorni di sconti che ci accompagneranno poi al vero “Venerdì nero” dell’anno, il prossimo 25 novembre. Come vi abbiamo già raccontato ieri sono moltissimi gli sconti già attivi, e le offerte e i prodotti in saldo proseguiranno appunto per tutta la settimana che ci accompagnerà al giorno del vero Black Friday. Si va dai dispositivi Amazon, come ad esempio Echo Dot e Fire Tv Stick, passando dagli spazzolini elettrici Oral-B, ma anche prodotti per i capelli di Philips, gli smartphone realme, quindi i gadget smart home di Blink, e molto altro ancora.

C’è davvero tanta carne al fuoco e chi volesse potrebbe approfittare già di questi giorni, senza aspettare il Black Friday 2022, per assicurarsi qualche prodotto in forte sconto rispetto al normale prezzo di listino. Ovviamente il venerdì dei grandi sconti non è un’esclusiva Amazon, e sono tanti gli store di elettronica e grandi e piccoli elettrodomestici che hanno attivato dei volantini promozionali in vista del grande evento.

BLACK FRIDAY 2022: COME CONTROLLARE I PREZZI DEI PRODOTTI

Ad esempio da Unieuro sono state rinnovate da ieri le offerte “Temptation Black Friday” che proseguiranno fino al prossimo 27 novembre, inglobando quindi Black Friday e Cyber Monday, il lunedì subito dopo il venerdì nero dedicato solitamente alle offerte del mondo tech. Da Unieuro, invece, c’è il volantino “Black Friday continua”, valido fino al prossimo 20 novembre, mentre da Expert troviamo “Anteprima Black”, con un sacco di sconti e offerte fino al 28 di questo mese.

C’è quindi l’imbarazzo della scelta per i consumatori, con la speranza che si possano dare vita a dei veri e propri affari. Per controllare che il prodotto da voi attenzionato sia davvero in vendita con un bel taglio di prezzo si possono utilizzare dei siti ad hoc, come ad esempio Camel Camel Camel o Keepa, i due portali più noti in quanto a “monitoraggio” dei prezzi Amazon.

