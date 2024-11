E’ iniziata la settimana del Black Friday 2024 di Amazon, di conseguenza sono già migliaia gli sconti presenti sul noto portale online americano. Si può trovare di tutto a cominciare dai prodotti di elettronica a marchio Samsung, una delle aziende leader nel settore smartphone e non solo, storica concorrente di Apple. In questo spazio vogliamo concentrarci proprio sui dispositivi sudcoreani che sono in offerta su Amazon per la settimana del Black Friday 2024 e cominciamo dai telefonini. Attenzione al top di gamma, il Samsung Galaxy S24 con 512 gigabyte di storage in vendita a 1.079 euro per il venerdì nero 2024, ovvero, con uno sconto del 33 per cento rispetto al prezzo consigliato (1.619 euro), nonché più di duecento euro in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni che era pari a 1.299 euro: davvero un ottimo affare.

Attenzione anche al Galaxy S24, con storage da 256 Gb. Stiamo parlando di un telefono dotato del sistema di Intelligenza Artificiale Samsung, quindi display da 6,2 pollici Full HD+, ma anche RAM da 8 Gb e una fotocamera da 50 megapixel, in vendita a 739 euro quindi con uno sconto del 12 per cento rispetto al prezzo più basso dell’ultimo mese (841 euro), nonché del 25 per cento rispetto a quello consigliato che è invece pari a 989 euro.

BLACK FRIDAY 2024 AMAZON: GALAXY S22 ULTRA IN OFFERTA

Volendo ci si potrebbe anche “accontentare” del Galaxy S22 Ultra, un dispositivo già in 5g, dotato di display da 6,8 pollici con fotocamera da 108 MP, in vendita a 769,80 euro, quindi con un 12 per cento di sconto rispetto agli 878,14 euro del prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni.

Infine, per chiudere il comparto smartphone, occhio al Galaxy A55 5G, telefono dotato di 128 gigabyte di memoria interna, 8 giga di Ram e dispely da 6,6 pollici Super Amolded, acquistabile a 316,90 euro per l’Amazon Black Friday 2024, quindi il 7 per cento in meno sul prezzo più basso e il 29 per cento rispetto al prezzo consigliato pari a 449 euro.

BLACK FRIDAY 2024 AMAZON: I TABLET E I NOTEBOOK IN OFFERTA

Voliamo nel mercato dei tablet Samsung dove non mancano le offerte per l’Amazon Black Friday 2024, a cominciare dal Galaxy Tab S9 FE, dispositivo con display da 10,9 pollici LCD, dotato di 128 Gb di storage, Ram da 6 giga, batteria da 8.000 mAh, Wi-Fi con Android 13, in vendita a 359 euro, quindi il 6 per cento in meno rispetto al prezzo più basso (379,90), nonché il 35 per cento di sconto rispetto al prezzo consigliato che è pari a 549 euro.

Occhio anche al Galaxy Tab A9+, acquistabile a 217 euro, con uno sconto del 5 per cento sul prezzo più basso e del 19 per cento sul normale prezzo di listino. Infine segnaliamo un interessante computer portatile, il Galaxy Book4, notebook dotato di 16Gb di Ram, 1TB di storage, display da 15,6 pollici Full GD,con Windows 11, in vendita a 689 euro.