Al culmine della classica campagna pubblicitaria che ci ha accompagnati nel corso delle ultime settimane, si è aperto ufficialmente il Black Friday Amazon 2024 con le solite note offerte che ci permetteranno di risparmiare cifre – talvolta – anche ingenti su tutti quei prodotti che da tempo teniamo sott’occhio e che non ci siamo ancora convinti dall’acquistare, magari proprio in virtù del prezzo: gli sconti e le offerte – vale certamente la pena ricordarlo – sono iniziati alla mezzanotte in punto di oggi, giovedì 21 novembre, e ci terranno compagnia fino al 2 dicembre nella più classiche settimana del Black Friday Amazon 2024.

Entrando immediatamente nel vivo del Black Friday Amazon 2024 (poi vi lasceremo anche alcuni utilissimi consigli per non farvi cogliere impreparati da quell’offerta imperdibile) in questa prima giornata di offerte saltano già all’occhio alcuni sconti niente male: oltre ai classici prodotti Amazon (dalla Fire Stick 4K ad appena 35 euro, fino all’Echo Dot di quinta generazione scontato del 47%), particolare interesse stanno riscuotendo sia il robot pulisci pavimenti dreame L10s attualmente scontato del 21%, che il Samsung Galaxy S24+ passato da più di mille euro ad appena 769.

Non mancano all’appello del Black Friday Amazon 2024 neppure pc e computer – tra i quali vi segnaliamo sia il Lenovo IdeaPad Slim 3 a 579 euro, che l’ASUS TUF Gaming F15 che è sceso per la prima volta sotto i mille euro -, schede video (come la ricercata 4080 SUPER di MSI, con un prezzo ridotto dell’8%) ed anche friggitrici ad aria, lavatrici, aspirapolvere di ogni tipo e televisori (un consiglio: occhi puntati sull’LG QNED 50 pollici).

Come seguire e scegliere le migliori offerte del Black Friday Amazon 2024 senza fregature

Insomma, siamo entrati ufficialmente nel vivo del Black Friday Amazon 2024 che per tutta la prossima settimana continuerà a proporci offerte e sconti che difficilmente riusciremo a trovare nei maggiori negozio diffusi nelle nostre città; ma nonostante questo il nostro consiglio resta sempre quello – prima di cliccare su ‘Acquisa ora’ trascinati dall’impeto delle percentuali al ribasso – di controllare anche rapidamente gli altri siti per verificare se qualche competitor del colosso dell’ecommerce offre uno sconto maggiore: un consiglio che si applica soprattutto all’elettronica con Euronics, Unieuro, MediaWorld e tutti gli altri che stanno iniziando a gettare le basi del loro ‘venerdì nero’.

D’altra parte, prima di farci (per così dire) fregare da uno sconto del Black Friday Amazon 2024 che sembra eccessivamente alto, vi consigliamo di munirvi delle estensioni per browser chiamate ‘Keepa‘ e ‘CamelCamelCamel‘ che vi mostreranno in tempo reale lo storico dei prezzi di ogni prodotto che visionate sul sito di Bezos verificando che lo sconto proposto sia effettivamente minore al prezzo normalmente offerto da Amazon.

Infine, nel caso in cui stiate puntando un preciso prodotto (o una categoria generale) in cerca del più alto sconto per il Black Friday Amazon 2024 il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di inserirlo al più presto in una qualsiasi lista dei desideri – vi basta cliccare il pulsante ‘Aggiungi alla lista’ sotto al prezzo – in modo da averlo sempre a portata di click, ma anche da poter ricevere notifiche non appena (o meglio, se) entrerà in sconto; mentre la pagina dedicata alla settimana del Black Friday vi offrirà anche una sezione dedicata proprio ai vostri prodotti ‘preferiti’ suggerendovi delle possibili alternative simili in sconto.