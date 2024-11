Quando arriva il Black Friday 2024 Amazon? Bisogna ancora pazientare un po’ visto che il venerdì nero dei grandi sconti cadrà solamente l’ultimo venerdì del mese che quest’anno giunge quasi a ridosso della fine. Il 29 novembre sarà quindi il giorno del tanto atteso Black Friday 2024 Amazon, così come di tutte le altre realtà che praticheranno sconti. Del resto, da qualche anno a questa parte, è ormai una prassi consolidata dare vita a dei veri e propri saldi in questo periodo, sia che riguardano catene di elettronica ed elettrodomestici, ma anche negozi di abbigliamento, scarpe, cosmetici, giocattoli e molto altro ancora.

Tutto fa gola al consumatore di conseguenza il venerdì nero non è solamente Black Friday 2024 Amazon, anche se è vero che la maggior parte degli acquisti si concentra sul noto portale online americano. Saranno moltissimi i nostri connazionali che proveranno a concentrare i regali di Natale in quella giornata (sarebbe quasi un record), approfittando dei possibili tagli, di conseguenza sono molti coloro che in questi giorni stanno riempiendo il proprio carrello virtuale su Amazon, nonché la propria lista della spesa, pronti a cliccare sul tasto “compra” una volta che viene praticato il taglio di prezzo.

BLACK FRIDAY 2024 AMAZON, ACOSA SI COMPRERA’

E attenzione perchè secondo una recente indagine durante il Black Friday 2024 gli italiani spenderanno più della spesa dell’anno scorso, una scelta indicata da 8 nostri connazionali su dieci e ciò è senza dubbio sinonimo di una situazione economica migliore rispetto all’anno precedente.

Ma cosa si comprerà il prossimo Black Friday? I più gettonati saranno ovviamente i prodotti di elettronica, a cominciare dagli smartphone, tenendo conto che si tratta anche dei regali più diffusi a Natale. Attenzione anche a computer così come ai videogiochi, settore quest’ultimo dove sarà possibile trovare numerose offerte in particolare sul Black Friday 2024 Amazon. C’è chi approfitterà di questa giornata di sconti anche per cambiare la televisione con una smart tv di ultima generazione, senza dimenticarsi di aspirapolveri, tablet, e molto altro ancora.

BLACK FRIDAY 2024 AMAZON, ATTENZIONE ALLE OFFERTE TROPPO ESAGERATE

Attenzione anche a coloro che cercheranno l’affare presso le insegne della Gdo, la grande distribuzione, che adeguandosi al trend degli ultimi anni, sono solite dare vita a degli sconti molto interessanti sugli alimentari che non guastano mai. Spazio poi a vestiti e a scarpe, altri prodotti molto gettonati in vista del Natale, senza dimenticarsi dei giochi per i più piccoli ma anche per i più grandi.

Da segnalare che sono già attivi alcuni Black Friday presso i principali negozi di elettronica, sconti che ovviamente si intensificheranno con l’avvicinarsi del 29 novembre, la fatidica data segnata in rosso su numerosi calendari. La cosa importante è stare molto attenti negli acquisti, soprattutto in quei negozi dove non avete mai comprato prima: non fatevi attrarre da sconti troppo elevati perchè nella maggior parte dei casi nascondono qualche inghippo.