iPhone 13, mini, pro e pro max/ Video, data uscita italia, prezzo e caratteristiche

Apple ha presentato oggi, 14 settembre 2021, il nuovo Iphone 13. Oltre al modello classico, nel video sono stati descritti anche i modelli PRO e Mini. Partendo dallo schermo, il Notch è più piccolo e Ceramic Shield lo rende molto resistente. Lo schermo è migliorato, più luminoso del 28%, consuma meno energia e quindi la batteria dura di più. I bordi e il notch sono stati ridotti del 20%. iPhone 13, che avrà 4 core GPU, offre una grafica 30% più veloce degli iPhone 12. La data di uscita è stata fissata a partire dal 24 settembre 2021. Il prezzo di partenza è di 699 dollari per la sua versione Mini, mentre la versione base sarà venduta a partire da 799 dollari.

I colori sono rosa, blue, midnight (nero), rosso e silver. Iphone 13 ha la CPU di 6 core e il sistema a doppia fotocamera più avanzato. L’iPhone 12 Pro Max introduceva un sensore in grado di muoversi all’interno dello smartphone per evitare le foto mosse e quest’anno questo sensore è presente ovunque, anche sui modelli 13 e 13 mini. Iphone 13 ha una nuova fotocamera ultrawide da 12 mp con apertura focale a 2.4, una lente a 5 elementi e visione a 120°.

VIDEO IPHONE 13, QUALITA’ CINEMATOGRAFICA E BATTERIA POTENZIATA

Per quanto riguarda i video, con la modalità cinematografica dell’iPhone 13 si potranno registrare immagini che sembrano dei film. L’iPhone automaticamente metterà a fuoco in maniera intelligente il soggetto in primo piano oppure quello sullo sfondo, creando una transizione così pulita e fluida che sembrerà davvero super professionale.

iPhone 13 ha un chip più potente, un display più brillante ma, nonostante tutto, ha anche una migliore durata della batteria. iPhone 13 durerà 2.5 ore in più rispetto ad iPhone 12 e iPhone 13 Mini durerà 1.5 ore in più rispetto a 12 Mini. iPhone 13 ha un prezzo di partenza di 799$ e finalmente migliorano le opzioni di storage. Scompaiono i 64GB e si parte da 128GB, 256GB e 512 GB.

VIDEO IPHONE 13 PRO, LA SUPER FOTOCAMERA E IL DISPLAY SUPER RETINA XDR

Il video di iPhone 13 PRO, presentato oggi 14 settembre 2021. Sarà disponibile in quattro colori: grafite, gold, silver e Sierra Blue (un azzurrino). Completamente ridisegnato all’interno per avere una batteria più grande. Il nuovo sistema di fotocamere è formato da tre grandi obiettivi. La prima è Telefoto con 3X di zoom ottico, la seconda è la Ultrawide e la terza è la Wide. Nuovo sistema di autofocus, riesce anche a fare foto Macro come mai prima. Apple introduce Photographic styles, ovvero dei filtri pre-impostati che permettono di migliorare le foto in un solo tocco. Sono stati mostrati dei filmati di qualità altissima girati interamente con iPhone 13 PRO. Possiamo registrare in 4K e in ProRes contemporaneamente. Costerà 999 dollari per la sua versione Pro, mentre la Pro Max sarà venduta a partire da 1099 dollari.

La batteria di iPhone 13 Pro dura 1,5 ore più del 12 Pro e il modello Max dura 2,5 ore in più del 12 Pro Max. Viene introdotta anche una nuova opzione di storage: 1 TB. Nei modelli PRO la GPU è a 5 core invece di 4. Il display è un Super Retina XDR con un nuovo pannello OLED a 1000 nits (brillantezza maggiore) e per la prima volta viene introdotto il ProMotion su iPhone, che porta il refresh rate a 120 hz. Il refresh rate viene adattato continuamente in maniera intelligente dal sistema per ridurre i consumi. Durante uno scrolling o la visione di un video, sarà a 120 Hz, ma quando ci fermiamo o muoviamo lentamente, anche il refresh rate sarà più basso. Questo permette alla batteria di durare di più. Gli iPhone 12 Pro verranno rimossi dal mercato mentre gli iPhone 12 resteranno, a 599$, gli iPhone 11 a 499$ e gli iPhone SE a 399$.





