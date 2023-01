Black Out: vite sospese/ Anticipazioni 24 gennaio: Anita e Lorenzo provocano…

Black Out: vite sospese, anticipazioni e diretta seconda puntata 24 gennaio

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata che ha conquistato 4.137.000 spettatori pari al 21% di share, oggi, martedì 24 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette la seconda puntata di Black out: vite sospese, la fiction con Alessandro Preziosi che racconta la paura, il coraggio, ma anche la speranza di superare tutto di un gruppo di persone bloccate in un rifugio in seguito ad una valanga. Questa sera, Raiuno trasmette il terzo e il quarto episodio mentre gli altri appuntamenti con la fiction sono fissati per lunedì 30 gennaio e per il 6 febbraio.

Nel corso della puntata di questa sera, il gruppo di persone bloccate nella valle, proveranno a cercare una via d’uscita. Oltre ad affrontare le difficoltà fisiche dovute ai disagi della situazione, le vicende personali rendono ancora tutto più problematico.

Black Out: vite sospese: anticipazioni primo episodio 24 gennaio

Nel primo episodio della seconda puntata di Black Out: vite sospese, claudia, dopo aver salvato la piccola Elena, si ritrova coinvolta in un incidente domestico. Quello che, però, sembrava un evento fortuito, in realtà, non lo è affatto. Claudia, infatti, ben presto si rende conto che l’incidente è stato provocato da qualcuno. Nel frattempo, Giorgio, un parente del proprietario del resort è impegnato nel trasporto di sopravvissuto in ospedale.

Le sue condizioni preoccupano Giorgio così come i soccorritori. L’uomo, infatti, è caduto da un elicottero che un giorno prima volava proprio sulla valle. Riuscirà a sopravvivere o il gruppo si ritroverà ad affrontare la perdita?

Anticipazioni del secondo episodio del 24 gennaio

Nel secondo ed ultimo episodio della seconda puntata di Black Out, l’uomo caduto dall’elicottero e soccorso da Giorgio viene affidato alle cure di Claudia. Si scopre, poi, che l’elicottero era passato sulla zona per salvare le persone bloccate nella valle in seguito alla valanga. Purtroppo, però, a causa delle condizioni del tempo, è precipitato.

I pericoli, però, non sono ancora finiti. Anita e Lorenzo sono sempre più vicini e provano a vivere momenti d’intimità nonostante le difficoltà. I due giovani, così, decidono di concedersi un momento di relax azionando la vasca idromassaggio della struttura, ma il loro atto di follia rischia di provocare un corto circuito che potrebbe costare caro ad Elena.











