Blanco, concerto a San Siro oggi 20 luglio 2023/ Scaletta canzoni: apre Anima tormentata

Blanco, concerto allo stadio San Siro di Milano oggi 20 luglio 2023

Giovedì 20 luglio 2023 è una giornata di grandi concerti in giro per l’Italia. A rendere ancora più bollenti le già caldissime temperature estive che stanno mettendo a dura prova tutti sono alcuni degli artisti più amati dai giovani. Se i Maneskin sono pronti ad infiammare lo stadio Olimpico di Roma, Blanco è pronto a far esplodere San Siro di Milano. Dopo le emozioni vissute con il concerto all’Olimpico di Roma e il grande affetto ricevuto dal suo pubblico, Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, questa sera, sarà il re di San Siro.

Non uno stadio qualsiasi per il giovane artista che, a soli 20 anni, sta già conquistando gli stadi italiani. Da sempre considerato il tempo della musica italiana live, San Siro, almeno per questa sera, sarà la casa di Blanco.

Le parole di Blanco prima del concerto a San Siro

Grande emozione per Blanco che, in pochi anni, è diventato uno degli artisti più seguiti e amati. Considerato un vero talento della musica italiana per la sua capacità di scrivere e tradurre in musica le emozioni della sua generazione, Blanco non nasconde l’ansia di dover salire su un palco importante come quello di San Siro.

Dopo aver fatto partire il countdown sul suo profilo Instagram pubblicando alcune foto dei fan che, con le lacrime agli occhi, cantano le sue canzoni sotto il palco, Blanco, poche ore prima di salire sul palco, ha condiviso una foto di San Siro scrivendo: “Milan this night is. Ci vediamo stasera”.

Blanco, concerto a San Siro 20 luglio 2023: la scaletta delle canzoni

E’ una scaletta ricca di sorprese quella confezionata da Blanco per i concerti allo stadio. Ad aprire il grande live del giovane artista sarà il brano Anima tormentata a cui seguiranno sia i singoli conosciuti anche dal grande pubblico che quelli noti solo ai suoi veri fan. Ecco la scaletta delle canzoni:

Anima tormentata L’isola delle rose Sai cosa c’è Pornografia (Bianco paradiso) Finché non mi seppelliscono Un briciolo di allegria Ancora, ancora, ancora Giulia Scusa Ladro di fiori La mia famiglia Nostalgia Innamorato Afrodite La canzone nostra (MACE cover) Belladonna (Adieu) Bon Ton (con Lazza) Fotocopia Mezz’Ora di sole Lucciole Lacrime di piombo Blu celeste Brividi Paraocchi Raggi del sole Notti in bianco Stella Mi fai impazzire Vada come vada













