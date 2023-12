Blazej Augustyn, chi è il calciatore ex fidanzato di Monia La Ferrera/ 10 anni insieme e due figlie

Grande Fratello 2023: Monia La Ferrera ritrova Massimiliano Varrese dopo 13 anni

Al Grande Fratello 2023 le sorprese non finiscono mai e quest’anno gli autori sembrano non volersi risparmiare nei colpi di scena. Dopo aver ricongiunto il “trittico” Mirko-Perla-Greta, altri due ex fidanzati sono pronti a condividere la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Nel corso della 24a puntata del reality ha fatto il suo ingresso come nuova concorrente Monia La Ferrera, ai molti sconosciuta essendo lontana dal mondo dello spettacolo.

L’ingresso di Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023 rientra nei colpi di scena per un motivo in particolare: diversi anni fa ha avuto una relazione importante con Massimiliano Varrese. I due si sono visti per l’ultima volta nel 2009 e da allora hanno preso strade diverse. L’attore si è sposato ed ha avuto una figlia e la nuova concorrente non è stata di certo ad aspettarlo; come sottolineato anche da Alfonso Signorini, Monia La Ferrara ha avuto una storia importante con un noto calciatore polacco: Blazej Augustyn.

La storia tra Monia La Ferrera e Blazej Augustyn – come riporta Libero – è iniziata nel 2010 e quindi poco dopo la rottura tra nuova concorrente del Grande Fratello 2023 e Massimiliano Varrese. Insieme hanno avuto due bambine, Nicole e Sophie, e buona parte della loro storia è stata vissuta in Polonia dove il calciatore ha avuto i suoi principali impegni sportivi.

Monia La Ferrera e Blazej Augustyn, nonostante quasi 10 anni insieme e due figli, non sono arrivati al grande passo del matrimonio e – come riporta il portale – la relazione tra i due pare sia giunta al capolinea nel 2020. Il calciatore polacco è attualmente un tesserato del WKS Wierzbice ma ha avuto una discreta militanza anche in Italia. In particolare, dal 2008 al 2012 è passato dal Rimini al Catania per poi andare in prestito al Siena. Dopo essere passato all’Aston Villa, il difensore è poi tornato in Italia giocando per una sola stagione con la maglia dell’Ascoli prima di tornare in patria.

