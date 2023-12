MONIA LA FERRERA, NUOVA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 2023/ L’incontro con l’ex Massimiliano “È il destino”

Monia La Ferrera, ex di Massimiliano Varrese: “Abbiamo convissuto per 7/8 mesi“

Monia La Ferrera è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023 e questa sera entra ufficialmente nella Casa. Alfonso Signorini, collegandosi con lei, racconta al pubblico la sua storia e la sua scelta di particolare al programma, dove trova un ex d’eccezione: Massimiliano Varrese. “Abbiamo convissuto per circa 7/8 mesi. Ci siamo lasciati in rapporti buoni“, ha confessato. “Ci siamo incontrati in aeroporto, c’è stato uno sciopero tantissimi anni fa e lui mi ha fermato chiedendomi informazioni, io ero una hostess. Ci siamo scambiati il numero, poi siamo andati a cena…“.

A seguire, Alfonso Signorini lascia il solo Massimiliano in salone dove, freezato dalla produzione, viene raggiunto da Monia. “Sono emozionatissima, è il destino per farci incontrare nuovamente. Quanti anni sono passati? 15? Poi non ci siamo più rivisti, ma in questi 15 anni abbiamo vissuto tante vite. Siamo diventati genitori, siamo persone migliori e sono orgogliosa di te“, ha dichiarato. Sfreezato, l’attore mostra tutto il suo stupore e ironizza sugli autori: “Siete malefici!“. Poi, rivolgendosi a lei, rimane entusiasta di questo nuovo incontro, dopo tanti anni: “Sei sempre uguale. Perché stai qua?“. “È il destino, ti spiegherò“, ammette lei (Aggiornamento di Ruben Scalambra)

Monia La Ferrera: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2023

Questa sera la Casa del Grande Fratello 2023 accoglierà due nuovi concorrenti ufficiali, e uno di questi è una vecchia conoscenza di Massimiliano Varrese. Come riporta TvBlog, infatti, a varcare la Porta Rossa sarà Monia La Ferrera, una hostess che ha fatto breccia nel cuore dell’attore durante un incontro casuale. Di lei si conoscono poche informazioni, essendo un personaggio ‘nip’ e dunque non appartenente al mondo dello spettacolo e dei riflettori.

Il portale rivela tuttavia come si sarebbero conosciuti i due. Varrese, infatti, avrebbe incontrato l’hostess nello scalo romano, durante uno sciopero, e lui l’avrebbe fermata per chiedere informazioni a riguardo. “Così è stato folgorato dal suo sguardo, di lei diceva: “Monia è adorabile”“, si legge.

Massimiliano Varrese ritrova Monia La Ferrera

L’ingresso di Monia La Ferrera al Grande Fratello 2023 smuoverà sicuramente numerose dinamiche all’interno della Casa di Cinecittà. In un’edizione caratterizzata da ritorni di fiamma e vecchie conoscenze, come gli ingressi di Perla Vatiero e Greta Rossetti che hanno destabilizzato Mirko Brunetti, la presenza della hostess in veste di nuova concorrente sicuramente non lascerà Massimiliano Varrese indifferente.

Lo stesso attore, inoltre, proprio in questo periodo sta cercando numerose risposte alle domande che ormai si pone da tempo, legate alla sua vita e alla sua sfera personale. Inoltre, durante un momento di confidenza con alcuni coinquilini, ha ammesso di essere in un periodo di profonda riflessione e che vorrebbe riconquistare l’ex compagna Valentina Melis: “Diciamo che in fondo al cuore spererei in un miracolo di ritorno. Dopo che mi sono fatto tre mesi di riflessione qua, ho capito cose su me stesso e su di lei. Potrei essere pronto a ricominciare, lei non so. Tutto quello che ho vissuto anche qui dentro mi ha fatto riflettere molto. Però già prima di entrare in fondo al cuore… Ancora non mi sono riavvicinato, non era il momento“.

Federico Massaro, il secondo nuovo ingresso di questa sera

Ma non solo Monia La Ferrera, il Grande Fratello 2023 questa sera accoglierà anche un secondo nuovo ingresso: Federico Massaro. Si tratta di un apprezzato modello che vive a Seoul: quest’ultimo dettaglio, in particolare, è stato negli ultimi giorni al centro del mistero. Alfonso Signorini aveva infatti svelato che, a breve, nella Casa di Cinecittà, sarebbe entrato un nuovo concorrente proveniente direttamente da Seoul.

I due nuovi ingressi sono dunque previsti per la puntata di questa sera, lunedì 4 dicembre 2023, in prima serata come sempre su Canale 5.

